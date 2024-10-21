Как упростить жизнь автомобилистам – узнали о новой системе управления парковкой

Парковка платежом красна! Как стать, чтобы не попасть в тупик и не поплатиться штрафом? Когда появится цифровая платформа, контролирующая парковки? Почему некоторые автовладельцы не блещут культурой? Что с дорожной инфраструктурой и соразмерно ли количеству электрокаров в Беларуси развивается электрозаправочный сервис? На площадке ток-шоу «По существу» устроится транспортно-инфраструктурный разбор!

Андрей Зырянов, генеральный директор Государственного объединения «Гаражи, автостоянки, парковки»:

Действительно, еще в 2023 году город Минск подал заявку в Министерство связи на совет по цифровым проектам по созданию информационной системы хранения и парковкам транспортных средств, управления парковочным пространством. Это такой цифровой механизм взаимодействия граждан, служб и инфраструктуры между собой. Это не только парковки.

Парковка – это один из элементов этой системы. Да, действительно, первый элемент – это платные парковки. То есть это возможность человека узнать, где есть свободные платные парковки из мобильного приложения, получить механизм оплаты удобный. Различные механизмы оплаты. Оплатить, получить навигацию до этого парковочного места, приехать, оно уже оплачено, его занять. Ну и, не будем скрывать, эта же система включает механизмы контроля. То есть если человек это не сделал, то контролирующий орган, у нас есть такое предприятие, государственное учреждение, оно это увидит, отследит и сформирует тогда то наказание или повышенную оплату, в зависимости от того, какое будет принято решение.