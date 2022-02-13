Как белорусский и украинский народы воспринимают друг друга? Вот данные соцопроса

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура Беларуси на неделе возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра за надругательство над белорусским флагом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ: Сам же Борис Филатов заявил, что он тут вообще ни причем. В политику не лезет и уж тем более во внешние дела государства. Заменить красно-зеленый флаг – это всецело народная инициатива. Простым горожанам, конечно же, больше заняться нечем. Хотя интересы народа и власти в Украине уже давно не совпадают.

Любопытными цифрами поделились Аналитический центр EcooM и Фонд «Украинская политика». Специалисты провели опрос о взаимном восприятии двух народов. Так вот в самой Украине хорошо к Беларуси относятся около половины респондентов, нейтрально – треть.

19 % считают Беларусь дружественной страной, 17 % – братской, 4 % – стратегическим партнером. При этом «враждебным государством» и «источником угрозы» для Украины воспринимают нашу страну 14 % (в основном жители западной и центральной частей). И это при том, что многие украинские СМИ целенаправленно занимают антибелорусскую позицию. Понятно, что этому способствуют еще и наши «беглые».

А вот мы к украинцам относимся лучше. Так, в целом Украину позитивно воспринимает большинство белорусов. Хорошими и добрососедскими отношения двух стран считают 30 %.

Сближение Украины с Западом наши люди не одобряют. Большинство опрошенных за движение Украины в сторону Союзного государства.