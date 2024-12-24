Пройти квест и получить подарки – узнали, что ждёт школьников в художественной галерее Савицкого

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Музей истории города Минска предлагает школьникам отыскать тайную комнату. Вот и я решила присоединиться к квесту! Вы со мной?!

В преддверии Нового года мечты сбываются! Хотели оказаться в губернском Минске? Пора осуществить заветное желание! Отправиться в начало XIX века юным путешественникам во времени предлагают сотрудники галереи Михаила Савицкого! В эти дни в стенах старинной дворянской усадьбы проходит увлекательный квест – «Шалости старого дома». Откроет двери в сказочный мир блестящей эпохи Домовуха!