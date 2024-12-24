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Пройти квест и получить подарки – узнали, что ждёт школьников в художественной галерее Савицкого

24 декабря 2024 15:10
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Пройти квест и получить подарки – узнали, что ждёт школьников в художественной галерее Савицкого-2

Вероника Макаревич, корреспондент:
Музей истории города Минска предлагает школьникам отыскать тайную комнату. Вот и я решила присоединиться к квесту! Вы со мной?!

Пройти квест и получить подарки – узнали, что ждёт школьников в художественной галерее Савицкого-4

В преддверии Нового года мечты сбываются! Хотели оказаться в губернском Минске? Пора осуществить заветное желание! Отправиться в начало XIX века юным путешественникам во времени предлагают сотрудники галереи Михаила Савицкого! В эти дни в стенах старинной дворянской усадьбы проходит увлекательный квест – «Шалости старого дома». Откроет двери в сказочный мир блестящей эпохи Домовуха!

Пройти квест и получить подарки – узнали, что ждёт школьников в художественной галерее Савицкого-6

Анжелика Козулина, старший научный сотрудник музея истории города Минска:
Я сейчас покажу вам куколку – это муляж, который мы будем находить под елкой и потом при помощи заклинания ее оживлять. Для того, чтобы найти волшебный ключ и открыть тайную комнату. Мы с вами находимся сейчас в комнате, которая называется малая гостиная или будуар. Это женская комната и здесь ребята будут складывать пазл. 

Подробности в видео.

# Вероника Макаревич # Музей # Школьники

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