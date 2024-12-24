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370 нарушений выявлено в ходе рейда – в Беларуси усилили контроль за маршрутными такси

24 декабря 2024 14:30
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Усиление контроля за маршрутными такси. Сотрудники ГАИ следят за состоянием шин, использованием ремней безопасности в междугородних и пригородных транспортных средствах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проверяют и ежедневные медосмотры водителей.

Какие нарушения чаще всего выявляют инспекторы, расскажет Анна Куртасова.

370 нарушений выявлено в ходе рейда – в Беларуси усилили контроль за маршрутными такси-2

Анна Куртасова, корреспондент:
Экипажи ГАИ дежурят на наиболее оживленных и аварийных участках дорог. В поле зрения инспекторов маршрутные такси. Проверить нужно техническое состояние машин, пакет документов у водителей, а также правила безопасной перевозки пассажиров в салоне.

370 нарушений выявлено в ходе рейда – в Беларуси усилили контроль за маршрутными такси-4

Борисов. Центр города. Одна за другой проезжают маршрутки. Здесь уже дежурит экипаж ГАИ. Первое, на что обращают внимание стражи дорог, – наличие соответствующих документов у водителей и их физическое состояние.

370 нарушений выявлено в ходе рейда – в Беларуси усилили контроль за маршрутными такси-6

Начнем с путевого листа и водительского удостоверения. 

Далее – осмотр салона. Количество пассажиров не должно превышать число посадочных мест. Следят также за использованием ремней безопасности.

370 нарушений выявлено в ходе рейда – в Беларуси усилили контроль за маршрутными такси-8

Все без замечаний, пассажиры все перевозятся сидя, стоячих нет, нарушений не выявлено.

370 нарушений выявлено в ходе рейда – в Беларуси усилили контроль за маршрутными такси-10

Александр Колосовский, водитель маршрутного такси:
Само собой правила соблюдаем, останавливаемся только на остановочных пунктах. 

Подробнее в видео.

370 нарушений выявлено в ходе рейда – в Беларуси усилили контроль за маршрутными такси-12

Такие рейды проводят регулярно. Контроль усилен после резонансной аварии под Смолевичами в феврале 2023 года. Тогда столкнулись маршрутка и грузовик. 11 человек погибли. К сожалению, аварии с участием маршрутных такси происходят ежегодно. Так, с начала 2024-го в Минской области зафиксировано 17 таких ДТП.

370 нарушений выявлено в ходе рейда – в Беларуси усилили контроль за маршрутными такси-14

Евгений Ильюшенок, начальник отдела ГАИ Борисовского РУВД:
В Борисовском районе в ноябре произошло ДТП, маршрутное транспортное средство с пассажирами, двигаясь по маршруту Борисов – Минск, выехало на полосу встречного движения. Тогда было шесть пострадавших. Перевозчикам уделяем особое внимание, чтобы избежать этого в дальнейшем.

В ходе рейдов в Минской области выявлено 370 нарушений. Чтобы эта цифра стремилась к нулю, каждый водитель должен осознавать, что только соблюдение правил поможет избежать трагедий на дороге.

# Транспорт Беларуси # ГАИ

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