370 нарушений выявлено в ходе рейда – в Беларуси усилили контроль за маршрутными такси

Усиление контроля за маршрутными такси. Сотрудники ГАИ следят за состоянием шин, использованием ремней безопасности в междугородних и пригородных транспортных средствах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проверяют и ежедневные медосмотры водителей.

Анна Куртасова, корреспондент: Экипажи ГАИ дежурят на наиболее оживленных и аварийных участках дорог. В поле зрения инспекторов маршрутные такси. Проверить нужно техническое состояние машин, пакет документов у водителей, а также правила безопасной перевозки пассажиров в салоне.

Борисов. Центр города. Одна за другой проезжают маршрутки. Здесь уже дежурит экипаж ГАИ. Первое, на что обращают внимание стражи дорог, – наличие соответствующих документов у водителей и их физическое состояние.

Далее – осмотр салона. Количество пассажиров не должно превышать число посадочных мест. Следят также за использованием ремней безопасности.

Все без замечаний, пассажиры все перевозятся сидя, стоячих нет, нарушений не выявлено.

Александр Колосовский, водитель маршрутного такси: Само собой правила соблюдаем, останавливаемся только на остановочных пунктах.

Такие рейды проводят регулярно. Контроль усилен после резонансной аварии под Смолевичами в феврале 2023 года. Тогда столкнулись маршрутка и грузовик. 11 человек погибли. К сожалению, аварии с участием маршрутных такси происходят ежегодно. Так, с начала 2024-го в Минской области зафиксировано 17 таких ДТП.

Евгений Ильюшенок, начальник отдела ГАИ Борисовского РУВД:

В Борисовском районе в ноябре произошло ДТП, маршрутное транспортное средство с пассажирами, двигаясь по маршруту Борисов – Минск, выехало на полосу встречного движения. Тогда было шесть пострадавших. Перевозчикам уделяем особое внимание, чтобы избежать этого в дальнейшем.

В ходе рейдов в Минской области выявлено 370 нарушений. Чтобы эта цифра стремилась к нулю, каждый водитель должен осознавать, что только соблюдение правил поможет избежать трагедий на дороге.