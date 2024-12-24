Более 37 тысяч произведений! Что хранится за стенами Национального художественного музея?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Жемчужина Беларуси. Уникальная сокровищница произведений отечественной культуры и мирового искусства. Храм шедевров. Все эти слова о Национальном художественном музее Республики Беларусь, история которого началась 85 лет назад.
Одно дело – любоваться шедеврами искусства в залах музея. Другое – побывать в его фондах. И вот сюда уж попасть простому посетителю невозможно. Для нас сделали исключение. Приоткрываем завесу и вам. Здесь хранятся полотна ХХ века. Вот за такими железными дверцами, на решетках в потолок. Заглянем в святая святых – реставрационные мастерские. С недавних пор посмотреть на таинство восстановления может каждый желающий во время специальных экскурсий.
Ольга Коноплева, заведующий отделом научно-реставрационных мастерских Национального художественного музей республики Беларусь:
У нас в музее работает 27 реставраторов по разным специальностям. В разных реставрационных мастерских. У нас происходит реставрация масляной живописи, темперной, декоративно-прикладного искусства.
Сегодня в художественном более 37 тысяч произведений. Это самая крупная коллекция изобразительного искусства в стране. Здесь представлена живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства.
Артем Лапицкий, старший научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Нашему музею посчастливилось начать то самое строительство большого музейного квартала, которое продолжается уже несколько лет. И будет продолжаться еще. Оно позволило нашим реставраторам обзавестись замечательными реставрационными мастерскими, где можно проводить восстановления и исследования разной сложности. Это и увеличение хранилищ. И мы постепенно прирастаем все новыми и новыми зданиями, которые дают возможности организовывать новые выставочные проекты.
Подробности в видео.