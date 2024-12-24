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Более 37 тысяч произведений! Что хранится за стенами Национального художественного музея?

24 декабря 2024 15:02
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Более 37 тысяч произведений! Что хранится за стенами Национального художественного музея? -2

Жемчужина Беларуси. Уникальная сокровищница произведений отечественной культуры и мирового искусства. Храм шедевров. Все эти слова о Национальном художественном музее Республики Беларусь, история которого началась 85 лет назад.

Одно дело – любоваться шедеврами искусства в залах музея. Другое – побывать в его фондах. И вот сюда уж попасть простому посетителю невозможно. Для нас сделали исключение. Приоткрываем завесу и вам. Здесь хранятся полотна ХХ века. Вот за такими железными дверцами, на решетках в потолок. Заглянем в святая святых – реставрационные мастерские. С недавних пор посмотреть на таинство восстановления может каждый желающий во время специальных экскурсий. 

Более 37 тысяч произведений! Что хранится за стенами Национального художественного музея? -4

Ольга Коноплева, заведующий отделом научно-реставрационных мастерских Национального художественного музей республики Беларусь:
У нас в музее работает 27 реставраторов по разным специальностям. В разных реставрационных мастерских. У нас происходит реставрация масляной живописи, темперной, декоративно-прикладного искусства.

Сегодня в художественном более 37 тысяч произведений. Это самая крупная коллекция изобразительного искусства в стране. Здесь представлена живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства. 

Более 37 тысяч произведений! Что хранится за стенами Национального художественного музея? -6

Артем Лапицкий, старший научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Нашему музею посчастливилось начать то самое строительство большого музейного квартала, которое продолжается уже несколько лет. И будет продолжаться еще. Оно позволило нашим реставраторам обзавестись замечательными реставрационными мастерскими, где можно проводить восстановления и исследования разной сложности. Это и увеличение хранилищ. И мы постепенно прирастаем все новыми и новыми зданиями, которые дают возможности организовывать новые выставочные проекты. 

Подробности в видео.

# Музеи Беларуси # Национальный художественный музей Беларуси # Ольга Коноплева

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