Более 37 тысяч произведений! Что хранится за стенами Национального художественного музея?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Жемчужина Беларуси. Уникальная сокровищница произведений отечественной культуры и мирового искусства. Храм шедевров. Все эти слова о Национальном художественном музее Республики Беларусь, история которого началась 85 лет назад.

Одно дело – любоваться шедеврами искусства в залах музея. Другое – побывать в его фондах. И вот сюда уж попасть простому посетителю невозможно. Для нас сделали исключение. Приоткрываем завесу и вам. Здесь хранятся полотна ХХ века. Вот за такими железными дверцами, на решетках в потолок. Заглянем в святая святых – реставрационные мастерские. С недавних пор посмотреть на таинство восстановления может каждый желающий во время специальных экскурсий.