Академия управления при Президенте отмечает 35-летие

Кузница руководящих кадров страны отмечает юбилей. Академии управления при Президенте Республики Беларусь 35 лет. С праздником коллектив, студентов и выпускников поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подчеркнул, что за эти годы вуз стал настоящим интеллектуальным центром, где формируется современный облик государственного управления Беларуси.

Путь длиной в три с половиной десятилетия: от специализированного института до ведущего вуза страны. Сегодня Академия управления – это уникальный образовательный хаб, где готовят управленческую элиту. За это время дипломы получили более 100 тысяч человек. Среди выпускников – министры, депутаты, руководители крупнейших предприятий и госучреждений. Ежегодно здесь проходят обучение и повышают квалификацию до 9 тысяч человек, постигая искусство стратегии, экономики и права.

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Наша задача – готовить управленцев завтрашнего дня, адаптивных, готовых решать задачи под потребности экономики. И в качестве такого флагманского проекта у нас действует школа председателей районных исполнительных комитетов. Сегодня Президент подчеркивает, что председатель райисполкома – это президент на месте. Соответственно, широта полномочий, тот функционал, которым он обладает, от этого будет зависеть жизнь конкретного региона, а значит, жизнь простых людей в этом регионе.

Останавливаться на достигнутом в Академии не планируют. Вектор развития на ближайшие годы – международная интеграция. В планах расширение образовательных программ и совместных исследовательских проектов с партнерами из России и Китая. Это позволит обмениваться лучшим мировым опытом и готовить управленцев глобального уровня.