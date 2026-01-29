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Магазин «Рыба северных морей» будет работать в Кобрине с 30 января

29 января 2026 18:16
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Внимание, любители заморских деликатесов! Передвижной магазин «Рыба северных морей» впервые в этом году в Кобрине! С 30 января по 4 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа».

Магазин «Рыба северных морей» будет работать в Кобрине с 30 января-2

Ассортимент впечатляет, более 30 видов дикой рыбы! Все самое свежее и отборное! Есть и новинки: икра щуки и рыбные рулеты. Перед покупкой продукцию можно продегустировать! Поторопитесь!

Магазин «Рыба северных морей» будет работать в Кобрине с 30 января-4

Приехала только попробовать, что такое дикий лосось, иначе называется «чавыча», по рекомендации моей знакомой, которая пробовала и говорила, что очень вкусная рыба.

Магазин «Рыба северных морей» будет работать в Кобрине с 30 января-6

«Дикая рыба северных морей» будет ждать своих гостей около центрального входа в торговый центр «Полесье» по улице Николаева с 10 до 18.

*На правах рекламы. 

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