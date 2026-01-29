Магазин «Рыба северных морей» будет работать в Кобрине с 30 января

Внимание, любители заморских деликатесов! Передвижной магазин «Рыба северных морей» впервые в этом году в Кобрине! С 30 января по 4 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа».
Внимание, любители заморских деликатесов! Передвижной магазин «Рыба северных морей» впервые в этом году в Кобрине! С 30 января по 4 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа».
Ассортимент впечатляет, более 30 видов дикой рыбы! Все самое свежее и отборное! Есть и новинки: икра щуки и рыбные рулеты. Перед покупкой продукцию можно продегустировать! Поторопитесь!
Приехала только попробовать, что такое дикий лосось, иначе называется «чавыча», по рекомендации моей знакомой, которая пробовала и говорила, что очень вкусная рыба.
«Дикая рыба северных морей» будет ждать своих гостей около центрального входа в торговый центр «Полесье» по улице Николаева с 10 до 18.
*На правах рекламы.