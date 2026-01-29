Минск-Пекин – Посольство Китая в Беларуси определило топ-10 событий 2025-го в отношениях двух стран

Ну а сейчас об интересах Минска на дальней дуге. И, пожалуй, самая надежная «точка опоры» здесь – полуторамиллиардный Китай. А 2025 год стал периодом устойчивого и, главное, совместного роста на этом векторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот в подтверждение целая серия аргументов. Топ-10 событий в отношениях Минска и Пекина в 2025-м определило Посольство Китая в Беларуси. Происходило это в режиме онлайн, где каждый желающий мог выразить свое мнение, а потому срез получился действительно разнообразным и иллюстративным. Итак, главное, что определяет наш контакт, разумеется, – политическая воля лидеров. В начале года – 27 января – глава КНР отправляет Президенту Беларуси поздравительное послание по случаю переизбрания на высший государственный пост, а в нем намерение продвигать развитие отношений Минска и Пекина. Встречаясь лично, Александр Лукашенко и Си Цзиньпин совсем не протокольно жмут друг другу руки. Дружеский характер и тональность переговоров всякий раз любят подмечать журналисты. В минувшем году лидеры виделись дважды: 4 июня в Пекине и 31 августа в Тяньцзине. Именно этот город становится площадкой для масштабного саммита в формате «ШОС+», где, вспомним, глава КНР выдвигает инициативу «глобального управления», а Президент Беларуси ее поддерживает. В те же дни лидеры вместе в Пекине принимают участие в торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. И вот это тоже свидетельство того, что Минск и Пекин трепетно относятся к сохранению исторической памяти.

В подтверждение этого тезиса и яркое событие в Минске – 9 мая минувшего года. Масштабный парад в честь 80-летия Великой Победы. В самом сердце белорусской столицы у стелы «Минск – город-герой» марширует почетный караул Народно-освободительной армии Китая. И это было красиво. Как и эффектным было открытие 7 июня Национального футбольного стадиона в Минске, построенного при поддержке Китая. В этот день матч молодежных сборных двух стран собрал на трибунах 33 тысячи зрителей. А около сотни школьников из Поднебесной минувшим летом отдохнули в нашем «Зубренке». И эти белорусские каникулы также оказались в топе. Как и серия важных встреч на высоком уровне. Среди них визит в Беларусь члена Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Си, а также заседания Комитетов по сотрудничеству Беларуси и Китая. А это уже к вопросу о прагматике наших отношений.

В экономической прагматике минувший год для Минска и Пекина также стал весьма показательным. По данным китайской статистики, в 2025-м наш совместный товарооборот приблизился к отметке в 8,9 миллиарда долларов. Таким образом, увеличившись за год на 5,5 %.

На этой базе строим планы на год нынешний. Им, напомним, было посвящено совещание у Президента в начале недели. Задача – расширить экспорт и углубить инвестиционное сотрудничество. О совместных планах Минска и Пекина сегодня говорили в китайском посольстве.