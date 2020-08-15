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«Пройдут кратковременные дожди». Синоптики рассказали о погоде на неделю

15 августа 2020 16:44
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Новости Беларуси. В понедельник, 17 августа, погоду в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус».

«Пройдут кратковременные дожди». Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

А во вторник погоду сделает поле пониженного атмосферного давления, сформированное в теплой воздушной массе.

«Пройдут кратковременные дожди». Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Марина Грицкевич, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Белгидромета Минприроды:
Сейчас в атмосфере господствует область повышенного атмосферного давления. Она до минимума понизила вероятность выпадения дождей, которые так необходимы нашей республике. Не изменится ситуация и в выходные – все та же область повышенного атмосферного давления и без осадков.

В понедельник рассчитываем, что атмосферное давление начнет падать, местами по стране пройдут кратковременные дожди. С середины рабочей недели рассчитываем, что через территорию нашей республики будет смещаться атмосферный фронт, который проявит себя на большей части страны кратковременными грозовыми дождями. В разгар дня столбики термометров поднимутся до +20 – +27 градусов, а по югу воздух будет прогреваться до +28 - +30.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

«Пройдут кратковременные дожди». Синоптики рассказали о погоде на неделю-7

«Пройдут кратковременные дожди». Синоптики рассказали о погоде на неделю-9

«Пройдут кратковременные дожди». Синоптики рассказали о погоде на неделю-11

«Пройдут кратковременные дожди». Синоптики рассказали о погоде на неделю-13

«Пройдут кратковременные дожди». Синоптики рассказали о погоде на неделю-15

«Пройдут кратковременные дожди». Синоптики рассказали о погоде на неделю-17

# Погода в Беларуси # общество # Марина Грицкевич # Фотофакт

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