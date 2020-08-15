Александр Лукашенко: «Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим»

Новости Беларуси. Совещание с участием главы государства состоялось в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Президент подчеркнул, что в стране есть свое созданное по Конституции правительство, а странам, которые в настоящее время пытаются выступать посредниками, следует в первую очередь навести порядок у себя.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хотел бы сказать несколько слов о внутриполитической ситуации, чтобы быть понятым нашим народом и вами. Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом, поэтому не стану анализировать обстановку. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим.
Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы.
Беларусь отказывается от какого-либо посредничества. Зарубежное правительство нам не нужно, так как в стране работает своя команда управленцев, – подчеркнул Александр Лукашенко.