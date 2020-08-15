На самом ли деле вложения в недвижимость выгодны? Объясняет специалист

Новости Беларуси. Вложения в недвижимость долгие годы считались лучшей инвестицией. Но так ли это на самом деле? На вопрос в эфире программы «Большой город» на СТВ ответил член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси Вадим Тачкин.

Вадим Тачкин, член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси:

Это простой и понятный способ, скажем так, сохранить денежные средства. Причём, тут момент нужно учитывать, сохранить их в том числе и от самого инвестора, от его искушения их потратить на какие-то иные вещи, которые всегда возникают, когда у тебя есть некая сумма денег. Поэтому очень многие не приумножают этот капитал, который они зафиксировали в квадратных метрах, а, скорее, сохраняют. Потому что это никогда не было высокодоходным объектом инвестирования.