«Мы ждём, что организация станет ещё сильнее». Что обсудят на 44-м съезде БРСМ?

Новости Беларуси. 12 августа состоится 44-й съезд общественной организации БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежный форум пройдет под слоганом «Единство молодежи – сила Беларуси!» Формат открытого диалога объединит 500 делегатов из всех регионов страны. Одна из целей мероприятия – принятие стратегии развития БРСМ до 2025 года.

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

На протяжении шести месяцев в регионах республики проходило широкое обсуждение стратегии развития организации до 2025 года. Следует отметить, что активно включилась непосредственно сама молодежь, представители общественности, депутатский корпус, органы власти. И, конечно, учитывая важность и значимость такого документа, а мы впервые в своей истории принимаем стратегию развития Белорусского республиканского союза молодежи, было принято решение, что такое важное решение надо провести через высший орган БРСМ – это съезд.

На съезде каждый делегат сможет открыто выступить с идеями и предложениями о том, как должна развиваться организация и каким он видит будущее общественного объединения.

Алексей Пикус, активист ОО «БРСМ»:

Этот форум проходит в достаточно непростое время для нашей страны, непростое время для организации. И на этом форуме будет заложена программа пятилетнего развития и укрепления организации. Мы ждем, что организация еще больше воспрянет духом, станет еще сильнее, еще больше укрепится. А мы в этом ей всячески поможем.