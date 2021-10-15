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Производимая продукция реализовывается и находит своего потребителя». За счёт чего уменьшаются складские запасы Минска?

15 октября 2021 19:42
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Новости Беларуси. Результат работы белорусской экономики за восемь месяцев 2021 года, несмотря на санкционное давление извне, ощутимо выше прогнозных показателей. ВВП страны вырос на 3 %, а положительное торговое сальдо достигло двух миллиардов долларов и побило рекорд 2013 года. О том, как удается добиться таких показателей, узнали у гостя программы «Большой город» на СТВ Владимира Наумовича, председатель комитета экономики Мингорисполкома.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Складские запасы продолжают уменьшаться, уже достигли лучших показателей в истории. Как удается добиться такого?

Производимая продукция реализовывается и находит своего потребителя». За счёт чего уменьшаются складские запасы Минска?-1

Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
На 1 сентября в денежном выражении запасы готовой продукции составили 1,1 миллиарда рублей. Их удельный вес в среднем объеме производства всего 81,8 %. При этом наблюдается рост объемов промышленного производства. Это говорит о том, что производимая продукция реализовывается и находит своего потребителя. Сегодня предприятия города практически не работают на склад. Вся продукция находит своего потребителя как на внутреннем, так и на внешних рынках. В целях обеспечения сокращения складских запасов готовой продукции на предприятиях ведется активная работа по привлечению субъектов малого и среднего бизнеса к разгрузке складов. Это достаточно интересная форма взаимодействия малого и крупного бизнеса. Активное участие в выставках и ярмарках как внутри столицы, так и за рубежом, несмотря на пандемию и определенные ограничения в этой части. Также с целью реализации неликвидной продукции предприятия предусматривают в своей программе продаж различные меры стимулирования.

Юлия Алексеюк:
Какие именно?

Производимая продукция реализовывается и находит своего потребителя». За счёт чего уменьшаются складские запасы Минска?-4

Владимир Наумович:
Меры стимулирования достаточно стандартные – предоставление скидок, каких-то расширенных программ обслуживания, привлечение тем самым большего числа клиентов, закрепления за собой старых клиентов, их лояльности.

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# Торговля в Беларуси # общество # Владимир Наумович # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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