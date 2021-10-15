Производимая продукция реализовывается и находит своего потребителя». За счёт чего уменьшаются складские запасы Минска?
Новости Беларуси. Результат работы белорусской экономики за восемь месяцев 2021 года, несмотря на санкционное давление извне, ощутимо выше прогнозных показателей. ВВП страны вырос на 3 %, а положительное торговое сальдо достигло двух миллиардов долларов и побило рекорд 2013 года. О том, как удается добиться таких показателей, узнали у гостя программы «Большой город» на СТВ Владимира Наумовича, председатель комитета экономики Мингорисполкома.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Складские запасы продолжают уменьшаться, уже достигли лучших показателей в истории. Как удается добиться такого?
Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
На 1 сентября в денежном выражении запасы готовой продукции составили 1,1 миллиарда рублей. Их удельный вес в среднем объеме производства всего 81,8 %. При этом наблюдается рост объемов промышленного производства. Это говорит о том, что производимая продукция реализовывается и находит своего потребителя. Сегодня предприятия города практически не работают на склад. Вся продукция находит своего потребителя как на внутреннем, так и на внешних рынках. В целях обеспечения сокращения складских запасов готовой продукции на предприятиях ведется активная работа по привлечению субъектов малого и среднего бизнеса к разгрузке складов. Это достаточно интересная форма взаимодействия малого и крупного бизнеса. Активное участие в выставках и ярмарках как внутри столицы, так и за рубежом, несмотря на пандемию и определенные ограничения в этой части. Также с целью реализации неликвидной продукции предприятия предусматривают в своей программе продаж различные меры стимулирования.
Юлия Алексеюк:
Какие именно?
Владимир Наумович:
Меры стимулирования достаточно стандартные – предоставление скидок, каких-то расширенных программ обслуживания, привлечение тем самым большего числа клиентов, закрепления за собой старых клиентов, их лояльности.
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