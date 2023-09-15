«Происходит полное разрушение человека». Что такое эмоциональное выгорание, рассказала психолог

Миллионы людей во всем мире с ужасом думают про воскресный вечер, потому что завтра начало новой рабочей недели, а до выходных еще так далеко. Опять эта рутина – офис, дом, быт, семья, проблемы. Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения причислила синдром эмоционального выгорания к болезням. О том, как победить паралич повседневных дел и где та самая точка кипения, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Вероника Манкевич, психолог:

Да, очень важно правильно диагностировать. Может диагноз дать только специалист. Очень часто когда мы устаем, у нас понижается настроение, в нашей жизни начинают происходить события, к которым мы не готовы эмоционально, мы обращаемся за помощью к кому? К подружкам, друзьям, родителям. Это примерно то же самое, как на перелом наложить подорожник и удивиться, что ничего не помогло. Иногда, когда уже приходят к профессионалу, бывает зачастую очень поздно. Человек достаточно измучил себя и находится в тяжелом состоянии. Поэтому эмоциональное выгорание – это серьезная штука.

Мы очень долго к этому шли и пришли. Потому что очень долгое количество времени, период нас учили: конкуренция, вперед, успешный успех. Не дай бог ты окажешься на втором, третьем месте позади кого-то. Поэтому человек очень часто берет в голову этот эмоциональный шум и хватается не за свои цели, которые вообще ему в принципе не свойственно решать. Естественно, у него есть какие-то огромные ожидания, и когда он их недополучает, происходит полное разрушение человека эмоционально, психики. Нас очень долгое время учили, что мы должны заниматься своим IQ, знаниями, быть лучшими. Очень долгое время мы не занимались своим эмоциональным интеллектом, своими триггерами, раздражителями. Поэтому имеем то, что имеем.

Очень важно приходить вовремя к специалисту и понимать, что у тебя – банальная усталость или эмоциональное выгорание. Если вы чувствуете, что у вас, во-первых, пониженное настроение, вы хотите много спать или, наоборот, у вас бессонница, если вы не хотите идти на свою работу, если все, что нужно делать, вызывает у вас слова «рутина», «ужас», «кошмар». Если вы замыкаетесь и не хотите ни с кем общаться – это такие первые звоночки. На уровне тела тоже – даже такое ощущение ломки какой-то, усталости, непринятия своего тела. Это первые звоночки, когда необходимо обратиться за помощью к специалисту.

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