«Выплеснуть негативные эмоции». Как снять стресс после тяжёлого трудового дня?

Миллионы людей во всем мире с ужасом думают про воскресный вечер, потому что завтра начало новой рабочей недели, а до выходных еще так далеко. Опять эта рутина – офис, дом, быт, семья, проблемы. Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения причислила синдром эмоционального выгорания к болезням. О том, как победить паралич повседневных дел и где та самая точка кипения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Знаете ли вы, что, например, в Китае есть специально отведенные комнаты, куда приходит посетитель, ему выдают биту. Прямо на входе выдают биту, и он идет, крушит манекены, бутылки, какую-то технику. В Японии тоже сделали специально отведенные комнаты, куда работник может зайти, там стоит силуэт босса, начальника. Он тоже может там от души поколотить. Представляете? Как вам такое?