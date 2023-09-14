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«Выплеснуть негативные эмоции». Как снять стресс после тяжёлого трудового дня?

14 сентября 2023 20:13
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Миллионы людей во всем мире с ужасом думают про воскресный вечер, потому что завтра начало новой рабочей недели, а до выходных еще так далеко. Опять эта рутина – офис, дом, быт, семья, проблемы. Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения причислила синдром эмоционального выгорания к болезням. О том, как победить паралич повседневных дел и где та самая точка кипения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Знаете ли вы, что, например, в Китае есть специально отведенные комнаты, куда приходит посетитель, ему выдают биту. Прямо на входе выдают биту, и он идет, крушит манекены, бутылки, какую-то технику. В Японии тоже сделали специально отведенные комнаты, куда работник может зайти, там стоит силуэт босса, начальника. Он тоже может там от души поколотить. Представляете? Как вам такое?

«Выплеснуть негативные эмоции». Как снять стресс после тяжёлого трудового дня?-1

Андрей Глебов, считает, что выгорание – проблема людей, у которых нет хобби:
Выплеснуть негативные эмоции.

Михаил Свито:
Выплеснуть негативные эмоции – все ради этого.

Андрей Глебов:
Больше скажу, в Минске тоже это появилось.

Михаил Свито:
Уже появилось?

«Выплеснуть негативные эмоции». Как снять стресс после тяжёлого трудового дня?-4

Андрей Глебов:
Да.

Михаил Свито:
Я знаю, вроде как можно тарелки быть, там где-то ходить.

Андрей Глебов:
Тоже есть комната, где можно посуду бить и технику крушить битами, кувалдой. В общем, что-то такое я видел в Сети. Возможно, это кому-то помогает. То есть что-то поколотить, выплеснуть негативные эмоции. Но я бы посоветовал, может, просто сходить и поколотить по груше. Заняться спортом, пробежаться 100 метров или километр даже не на время.

«Есть потребность признания». Почему творческие люди сталкиваются с профессиональным выгоранием – подробнее здесь.

# Психология # общество # Михаил Свито # Андрей Глебов # Фотофакт

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