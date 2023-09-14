«Есть потребность признания». Почему творческие люди сталкиваются с профессиональным выгоранием?

Миллионы людей во всем мире с ужасом думают про воскресный вечер, потому что завтра начало новой рабочей недели, а до выходных еще так далеко. Опять эта рутина – офис, дом, быт, семья, проблемы. Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения причислила синдром эмоционального выгорания к болезням. О том, как победить паралич повседневных дел и где та самая точка кипения, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Правда ли, что для творческих людей профессиональное выгорание – это просто сама неизбежность? Потому что даже самая любимая работа рано или поздно, мне кажется, может превратиться в рутину. Правда ли это?

Вероника Манкевич, психолог:

Да, это правда. Потому что творческий человек – это априори психоэмоциональное повышенное. То есть это люди, которые накопили в себе много эмоций. Они в принципе живут эмоциями, у них нет здравого ума. Михаил Свито:

Нет здравого ума у творческих людей – вот и приехали. Вероника Манкевич:

Я не в плане того, что нет здравого ума – нет трезвости ума. Михаил Свито:

То есть все такое? Полетели и все, и не летают? Вероника Манкевич:

Да, но этим же и прекрасно. То есть если бы не было этих творческих людей, мы все не получали бы вот таких прекрасных стилистов, к которым бы хотелось возвращаться и питаться их креативом. Потому что от того, насколько они эмоционально наполнены, тоже, я думаю, это отражается в работе.

Екатерина Виесе, парикмахер, стилист:

Конечно. Вероника Манкевич:

Согласитесь, когда вы такая вся – вам хочется творить, вы что-то подскажете или еще что-то. Когда вы где-то на спуске, вы просто – к вам пришел клиент. «Что сделать? Это сделать?»