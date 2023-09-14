«Есть потребность признания». Почему творческие люди сталкиваются с профессиональным выгоранием?
Миллионы людей во всем мире с ужасом думают про воскресный вечер, потому что завтра начало новой рабочей недели, а до выходных еще так далеко. Опять эта рутина – офис, дом, быт, семья, проблемы. Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения причислила синдром эмоционального выгорания к болезням. О том, как победить паралич повседневных дел и где та самая точка кипения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Правда ли, что для творческих людей профессиональное выгорание – это просто сама неизбежность? Потому что даже самая любимая работа рано или поздно, мне кажется, может превратиться в рутину. Правда ли это?
Вероника Манкевич, психолог:
Да, это правда. Потому что творческий человек – это априори психоэмоциональное повышенное. То есть это люди, которые накопили в себе много эмоций. Они в принципе живут эмоциями, у них нет здравого ума.
Михаил Свито:
Нет здравого ума у творческих людей – вот и приехали.
Вероника Манкевич:
Я не в плане того, что нет здравого ума – нет трезвости ума.
Михаил Свито:
То есть все такое? Полетели и все, и не летают?
Вероника Манкевич:
Да, но этим же и прекрасно. То есть если бы не было этих творческих людей, мы все не получали бы вот таких прекрасных стилистов, к которым бы хотелось возвращаться и питаться их креативом. Потому что от того, насколько они эмоционально наполнены, тоже, я думаю, это отражается в работе.
Екатерина Виесе, парикмахер, стилист:
Конечно.
Вероника Манкевич:
Согласитесь, когда вы такая вся – вам хочется творить, вы что-то подскажете или еще что-то. Когда вы где-то на спуске, вы просто – к вам пришел клиент. «Что сделать? Это сделать?»
Денис Северов, магистр психологии:
Могу добавить, что творческие люди чаще всего не то что бы сфокусированы на самих себе, но у них есть потребность признания: дайте мне внимания, посмотрите на меня. Их эмоциональное выгорание как раз таки связано с тем, что они перестают получать ту степень внимания к своей личности.
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