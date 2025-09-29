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В США неизвестный расстрелял посетителей ресторана – есть жертвы

29 сентября 2025 07:18
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Три человека убиты, еще восемь ранены во время массовой стрельбы в США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США неизвестный расстрелял посетителей ресторана – есть жертвы-2

В Северной Каролине неизвестный на лодке подплыл к яхт-клубу и открыл огонь по гостям ресторана. После этого преступник скрылся с места происшествия. Через несколько часов береговая охрана задержала нападавшего. Им оказался 40-летний местный житель. Полиция выясняет мотивы.

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# Стрельба в США # происшествия в США # США

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