В США неизвестный расстрелял посетителей ресторана – есть жертвы

Три человека убиты, еще восемь ранены во время массовой стрельбы в США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Северной Каролине неизвестный на лодке подплыл к яхт-клубу и открыл огонь по гостям ресторана. После этого преступник скрылся с места происшествия. Через несколько часов береговая охрана задержала нападавшего. Им оказался 40-летний местный житель. Полиция выясняет мотивы.