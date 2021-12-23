Что будет, если вовремя не заплатить за кредит? Отвечает адвокат

Оформляя кредит в банке, каждый уверен, что сможет вовремя его погасить. Выдавая займы, банк предоставляет кредитополучателю график выплат. Заемщик, в свою очередь, должен вносить платежи до крайней даты. Однако нередко жизнь вносит свои коррективы, и непредвиденные обстоятельства могут нарушить планы и привезти к задержке выплат.

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Общий срок исковой давности по гражданскому кодексу определен 3 года, но в случае с банками, в случае с получением кредита статься 17 Банковского кодекса определяет, что срок исковой давности равен 5 лет.

Даже самые надежные и честные клиенты могут попасть в ситуацию, когда нечем платить за кредит. Если по каким-либо причинам заплатить взнос не удалось, возникает просрочка. Такая ситуация влечет за собой не очень приятные последствия.

Захар Ладутько:

Последствиями невыплаты кредита являются в первую очередь штрафные санкции, которые предусмотрены кредитным договором. Они могут применяться к кредитополучателю в виде пени за каждый день просрочки. Также последствиями могут явиться обращения банка с иском в суд. По результатам рассмотрения искового заявления будет принято решение, на основании которого будет выдан исполнительный лист. Может начаться принудительное исполнение.