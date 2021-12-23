Что будет, если вовремя не заплатить за кредит? Отвечает адвокат
Оформляя кредит в банке, каждый уверен, что сможет вовремя его погасить. Выдавая займы, банк предоставляет кредитополучателю график выплат. Заемщик, в свою очередь, должен вносить платежи до крайней даты. Однако нередко жизнь вносит свои коррективы, и непредвиденные обстоятельства могут нарушить планы и привезти к задержке выплат.
Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Общий срок исковой давности по гражданскому кодексу определен 3 года, но в случае с банками, в случае с получением кредита статься 17 Банковского кодекса определяет, что срок исковой давности равен 5 лет.
Даже самые надежные и честные клиенты могут попасть в ситуацию, когда нечем платить за кредит. Если по каким-либо причинам заплатить взнос не удалось, возникает просрочка. Такая ситуация влечет за собой не очень приятные последствия.
Захар Ладутько:
Последствиями невыплаты кредита являются в первую очередь штрафные санкции, которые предусмотрены кредитным договором. Они могут применяться к кредитополучателю в виде пени за каждый день просрочки. Также последствиями могут явиться обращения банка с иском в суд. По результатам рассмотрения искового заявления будет принято решение, на основании которого будет выдан исполнительный лист. Может начаться принудительное исполнение.
В результате принудительного исполнения на кредитополучателя могут наложить ограничения. Например, запретить выезд заграницу, ограничить право на управление транспортным средством. Сюда же отнесем заморозку счетов в банке и конфискацию имущества. Не стоит забывать и про кредитную историю. Она у вас одна. Второго шанса произвести хорошее впечатление перед банком у вас не будет.
Захар Ладутько:
Если случилось так, что вы не можете платить, в первую очередь необходимо изыскать возможность заплатить кредит, но, если уже невозможно это сделать, необходимо вступить в переговоры с банком. Когда банк понимает, что кредитополучатель не может выплатить денежные средства по кредитному договору, то в случае наличия поручителей к поручителю применяются аналогичные претензии, как к кредитополучателю.
Если вы попали в такую ситуацию, не стоит паниковать и скрываться от кредитора. Для начала попытайтесь договориться с банком, чтобы минимизировать последствия.
Захар Ладутько:
В результате переговоров может быть достигнуто следующее – реструктуризация долга, рефинансирование долга, также банком могут быть предложены кредитные каникулы.
Просрочкой по кредиту считается день, следующий за днем даты обязательного платежа. Чтобы не столкнуться с такой ситуацией, важно изначально здраво оценивать свои финансовые возможности и внимательно изучать все условия получения кредита.