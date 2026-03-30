В Минске планируется заменить почти 2 млн квадратных метров дорожного покрытия

В Минске стартовали масштабные работы по обновлению дорог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2026 году планируется заменить почти 2 миллиона квадратных метров покрытия.

Чтобы минимизировать образование колейности, при проведении работ будут применять модернизированные составы асфальтобетонных смесей. Уже полностью завершена замена дорожного покрытия на улице Алибегова на участке от проспекта газеты «Звезда» до проспекта газеты «Правда». Также подрядные организации приступили к работам на улице Железнодорожной. Приведут в порядок улицы Белецкого и Громова. Параллельно ведется благоустройство.

Максим Белоус, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Мы сейчас сконцентрированы на мойке и окраске малых архитектурных форм, остановочных павильонов, скамеек, навесов, подпорных стен, балюстрад, а также въездные знаки в Минск. Эти работы мы планируем завершить до 20 апреля.

Кроме того, продолжается реализация трехлетней программы по обновлению остановочных пунктов. За год предусмотрена замена не менее 220 павильонов на новые образцы.