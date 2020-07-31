Программу «Минщина» отметили наградой от МЧС

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Самое главное, что с нами вместе работаете по созданию такой необходимой для всех нас культуры безопасности жизнедеятельности. Потому что основная причина многих-многих бед – это наши беспечность и непонимание, что о своей безопасности должны заботиться и думать сами.