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Программу «Минщина» отметили наградой от МЧС

31 июля 2020 14:49
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Новости Беларуси. МЧС наградило лучших журналистов. Среди победителей и сотрудники телеканала СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Программу «Минщина» отметили наградой от МЧС-1

Церемония прошла в минском Университете гражданской защиты. Призы вручал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.  

Программу «Минщина» отметили наградой от МЧС-4

Победители были выбраны сразу в нескольких номинациях. Наградой за «Оперативность и объективность» отмечена и программа «Минщина» телеканала СТВ.  

Программу «Минщина» отметили наградой от МЧС-7

Первое место также многократному участнику нашего конкурса, программе «Минщина» телеканала СТВ. Приглашаем Веронику Сайко.  

Программу «Минщина» отметили наградой от МЧС-10

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:  
Самое главное, что с нами вместе работаете по созданию такой необходимой для всех нас культуры безопасности жизнедеятельности. Потому что основная причина многих-многих бед – это наши беспечность и непонимание, что о своей безопасности должны заботиться и думать сами.  

Программу «Минщина» отметили наградой от МЧС-13

В завершении встречи министр пообщался с журналистами, выслушал предложения о сотрудничестве, ответил на интересующие вопросы.  

# МЧС Беларуси # общество # Владимир Ващенко # Вероника Сайко # Фотофакт

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