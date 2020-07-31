Программу «Минщина» отметили наградой от МЧС

Новости Беларуси. МЧС наградило лучших журналистов. Среди победителей и сотрудники телеканала СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. МЧС наградило лучших журналистов. Среди победителей и сотрудники телеканала СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония прошла в минском Университете гражданской защиты. Призы вручал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.
Победители были выбраны сразу в нескольких номинациях. Наградой за «Оперативность и объективность» отмечена и программа «Минщина» телеканала СТВ.
Первое место также многократному участнику нашего конкурса, программе «Минщина» телеканала СТВ. Приглашаем Веронику Сайко.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Самое главное, что с нами вместе работаете по созданию такой необходимой для всех нас культуры безопасности жизнедеятельности. Потому что основная причина многих-многих бед – это наши беспечность и непонимание, что о своей безопасности должны заботиться и думать сами.
В завершении встречи министр пообщался с журналистами, выслушал предложения о сотрудничестве, ответил на интересующие вопросы.