Геннадий Давыдько: задача мужчины, если ты патриот, платить хороший налог в казну, задача женщины – рожать

Геннадий Давыдько стал гостем программы «В людях». Вадим Щеглов, СТВ:

Вы как-то отметили, что ваше депутатское удостоверение помогает вам открывать любые двери, и иногда это как сражение в какой-то компьютерной игре. Неужели это такая необходимость? Мне кажется, и так вас многие знают. Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:

Мне, наверное, проще, потому что я действительно давно являюсь общественным деятелем. И как-то благодаря, опять же, телевидению, моей деятельности, нашей организации «Белая Русь» можно отстаивать права человека. Вопрос только не в том. Любой депутат, хватает любому депутату полномочий, чтобы защитить человека в своем округе. А вопрос в том, какие люди просят защиты. Вот в чем дело. Дело в том, что сейчас работают общественные приемы, люди приходят к чиновникам и к деятелям с просьбой о помощи. Какие люди и о какой помощи они просят? Большая часть людей с проблемами ЖКХ приходит.

Вадим Щеглов:

Традиционно это – крыша потекла, забор перекосило. Геннадий Давыдько:

Да, проблемы, которые связаны с местной исполнительной властью. Вадим Щеглов:

Причем которые можно было бы решить. Геннадий Давыдько:

Очень просто можно было бы решить этот вопрос, но люди приходят. Но ладно, местная власть все-таки старается. Вадим Щеглов:

Не всегда старается.

Геннадий Давыдько:

Нет, если нет денег, то где местная власть возьмет деньги? Вот, «я хочу, чтобы дорогу к моему домику построили, потому что там плохая дорога». Но, слушай, там только твой домик и домик твоего соседа. А у руководителя исполкома стоит проблема: вот к детскому садику сделать дорогу или к тебе с твоим соседом? Вадим Щеглов:

Может быть, это все в том и заключается, что мы не умеем донести позицию и просто разговаривать с людьми? Геннадий Давыдько:

Нет. Дело в том, что, к сожалению, очень сильна у нас такая черта – социальное иждивенчество. Человек думает, что ему кто-то сильно должен.