Работник ложится на платформу, трактор движется. Смотрите на самый необычный способ уборки огурцов

Новости Беларуси. Лежа, с помощью специальной платформы. Необычный способ сбора урожая огурцов с открытого грунта применяют аграрии в Гродненском районе. Разработка белорусских ученых позволяет выполнять работу вдвое быстрее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом лично убедилась наш корреспондент Галина Буро.

Все, мы готовы! Поехали!

Прилечь, чтобы поработать. Да, так можно и даже нужно, ведь уборка огурцов таким способом в разы быстрее ручной, а урожайность можно смело умножать как минимум на два.

Плюс не повреждаются растения, ведь 10 человек не ступают по полю ногами, они словно плывут над зеленой массой на специальной платформе.

Галина Буро, корреспондент:

Принцип уборки прост: работник ложится на платформу, трактор движется. Таким образом очень удобно собирать огурцы и отправлять их на транспортер. А самое главное, не надо наклоняться и спина не болит.

Платформу для промышленной уборки огурцов разработали белорусские ученые, а воплотили в жизнь на одном из лидских предприятий. В СПК «Свислочь» агрегат на тот момент прошел апробацию, а теперь вот уже больше 10 лет – незаменимый помощник. Технику взяли на вооружение и другие белорусские сельхозпредприятия. Немалый интерес к ней и у стран-соседей.

А раз такой способ уборки легче, то и желающих на сезонную работу немало. Бригады формируют 50 на 50 – из своих работников и наемных. Например, Анастасия Бурчик, студентка гродненского университета, будущий педагог, уже третий год подряд проводит свое лето с пользой – копит на мечту.

Анастасия Бурчик, жительница деревни Литвинки:

Здесь хорошо платят. Дома что сидеть? Лучше поработать, денежку себе заработать, у родителей не просить, так как уже взрослая девочка.

Эти огурцы посеяли в начале мая, затем подросшую рассаду из теплицы высадили в открытый грунт. И вот, за день 10 человек собирают под тонну огурцов.

Валентина Манкевич, бригадир производственной бригады овощеводства сельхозпредприятия «Свислочь»:

В этом году у нас полтора гектара огурцов испытанного сорта Пасалимо. Урожай пока неплохой, и я думаю, что мы сработаем не хуже прошлого года.