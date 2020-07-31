Помогут людям с инвалидностью подготовиться к самостоятельной жизни: тренировочную квартиру откроют в Смолевичском районе

Новости Беларуси. В Смолевичах развивают инициативу по подготовке людей с особенностями психофизического развития к самостоятельной жизни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для этого планируют создать тренировочную квартиру, где юноши и девушки смогут приспосабливаться к домашнему быту. Помещение для воплощения идеи найдено в деревне Жажелка Смолевичского района на базе отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста. Здесь оборудуют комнату отдыха, кружковой работы, кухню.

Екатерина Рябчикова, руководитель кружка Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения:

В рамках своего отделения мы работаем, у нас есть клуб «Я сам», в котором мы обучаем их вести социально-бытовую адаптацию. То есть мы их приучаем к посещению магазина, готовке. В обширном масштабе именно появление тренировочной квартиры – будет больше функций, больше практики будет. Семь дней раз в месяц будут они проживать в квартире, остальные дни мы будем обучать, то есть готовить их к самостоятельному проживанию в квартире.

Татьяна Стринкевич:

Готовить хочу научиться, убирать за собой, в магазины ходить. Я сама хочу научиться жить.