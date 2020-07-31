Прямой эфир

Помогут людям с инвалидностью подготовиться к самостоятельной жизни: тренировочную квартиру откроют в Смолевичском районе

31 июля 2020 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Смолевичах развивают инициативу по подготовке людей с особенностями психофизического развития к самостоятельной жизни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Помогут людям с инвалидностью подготовиться к самостоятельной жизни: тренировочную квартиру откроют в Смолевичском районе-1

Для этого планируют создать тренировочную квартиру, где юноши и девушки смогут приспосабливаться к домашнему быту. Помещение для воплощения идеи найдено в деревне Жажелка Смолевичского района на базе отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста. Здесь оборудуют комнату отдыха, кружковой работы, кухню.

Помогут людям с инвалидностью подготовиться к самостоятельной жизни: тренировочную квартиру откроют в Смолевичском районе-4

Екатерина Рябчикова, руководитель кружка Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения:
В рамках своего отделения мы работаем, у нас есть клуб «Я сам», в котором мы обучаем их вести социально-бытовую адаптацию. То есть мы их приучаем к посещению магазина, готовке. В обширном масштабе именно появление тренировочной квартиры будет больше функций, больше практики будет. Семь дней раз в месяц будут они проживать в квартире, остальные дни мы будем обучать, то есть готовить их к самостоятельному проживанию в квартире.

Помогут людям с инвалидностью подготовиться к самостоятельной жизни: тренировочную квартиру откроют в Смолевичском районе-7

Татьяна Стринкевич:
Готовить хочу научиться, убирать за собой, в магазины ходить. Я сама хочу научиться жить.

Помогут людям с инвалидностью подготовиться к самостоятельной жизни: тренировочную квартиру откроют в Смолевичском районе-10

Кроме того, подопечные центра будут учиться работать в теплице, ухаживать за цветами и даже выезжать на более длительное проживание – на базе квартиры организуют летний интерактивный лагерь. Пока проект рассчитан на год, позже – при положительном результате – в планах развивать подобную инициативу.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Екатерина Рябчикова # Татьяна Стринкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Геннадий Давыдько: задача мужчины, если ты патриот, платить хороший налог в казну, задача женщины – рожать
31 июля 2020 12:38

Геннадий Давыдько: задача мужчины, если ты патриот, платить хороший налог в казну, задача женщины – рожать

Работник ложится на платформу, трактор движется. Смотрите на самый необычный способ уборки огурцов
31 июля 2020 12:03

Работник ложится на платформу, трактор движется. Смотрите на самый необычный способ уборки огурцов

55 лет в поле, десятки наград. Какого комбайнера поздравлял лично министр сельского хозяйства?
31 июля 2020 11:35

55 лет в поле, десятки наград. Какого комбайнера поздравлял лично министр сельского хозяйства?