Программа «Лесной страж» помогла уменьшить число пожаров в несколько раз – рассказываем о разработке
В 2024 году весенняя посадка леса началась рано, как никогда. В Березинском районе использовали 1 миллион 200 тысяч единиц посадочного материала. Как от маленького семечка до будущего высокого дерева саженец попадает в лесной фонд, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
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В помощь сотрудникам – программа «Лесной страж». Это набор видеокамер, расположенных на вышках района, которые выводятся на экран монитора. Таким образом, вся лесная обстановка под контролем, видимость камер – вплоть до 30 километров.
Виталий Гринкевич, инженер по охране и защите леса Березинского лесхоза:
При помощи этих видеокамер мы можем видеть весь Березинский район и оперативно реагировать на возникшие чрезвычайные ситуации. Мы можем посмотреть в конкретное место, его приблизить, рассмотреть, понять, что вообще происходит, действительно ли это пожар либо это ложная тревога. И таким образом мы постоянно следим за ситуацией в лесном фонде. Камеры у нас автоматически двигаются, они постоянно анализируют ситуацию в лесном фонде. Если камера видит подозрение на дым, она издает сигнал, подкрашивает камеру в красный цвет. Сегодня у нас в районе шесть камер. Их достаточно, чтобы закрыть всю территорию Березинского района.
За последние 5-10 лет возгорания и пожары в лесах уменьшились в несколько раз. А оперативность реагирования сотрудников на различные ЧП увеличилась. Все благодаря комплексной работе.
Подробности в видеоматериале.