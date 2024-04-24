Программа «Лесной страж» помогла уменьшить число пожаров в несколько раз – рассказываем о разработке

В 2024 году весенняя посадка леса началась рано, как никогда. В Березинском районе использовали 1 миллион 200 тысяч единиц посадочного материала. Как от маленького семечка до будущего высокого дерева саженец попадает в лесной фонд, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Белорусский лесхоз подготовил новинку ландшафтного дизайна – посмотрите на необычный кустарник (смотреть здесь).

В помощь сотрудникам – программа «Лесной страж». Это набор видеокамер, расположенных на вышках района, которые выводятся на экран монитора. Таким образом, вся лесная обстановка под контролем, видимость камер – вплоть до 30 километров.