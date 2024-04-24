Ежегодно сажают 300 гектаров. Вот как в Березинском районе пополняют лесной фонд Беларуси

В 2024 году весенняя посадка леса началась рано, как никогда. В Березинском районе использовали 1 миллион 200 тысяч единиц посадочного материала. Как от маленького семечка до будущего высокого дерева саженец попадает в лесной фонд, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.





Березинский район, как и другие регионы Минщины, с высоты птичьего полета окрашен в изумрудные тона – здесь почти 112 тысяч гектаров лесного фонда. На страже этого живого богатства стоят сотрудники местного лесхоза. Они знают, как сохранить здоровый и качественный лес и как приумножить это хозяйство. Только представьте, эти 20 и даже 30-метровые деревья когда-то были маленькими саженцами.

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Вероника Стасевич, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Березинского лесхоза:

Ежегодные посадки в Березинском лесхозе – порядка 300 гектаров. В этом году мы уже посадили 250 гектаров, 50 будет на осень этого же года. 30 из них – это посев. Сеем около 50 гектаров. Создаем лесные культуры своим посадочным материалом – это открытая корневая система. Либо открытый, либо закрытый грунт. Ежегодные объемы мы берем в Республиканском селекционно-семенноводческом центре. Это 300 тысяч сосны и в районе 150 тысяч елки европейской.





Деревья в лесах высаживаются строго по плану. У каждого лесничества есть свой лесокультурный фонд, который нужно освоить. Подбираются площади, которые подходят под посадки.