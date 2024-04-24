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Белорусский лесхоз подготовил новинку ландшафтного дизайна – посмотрите на необычный кустарник

24 апреля 2024 12:30
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Начинается дачный сезон, поэтому у сотрудников питомника Березинского лесхоза еще больше хлопот, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. На пороге покупатели, и каждый хочет, чтобы его участок пестрел от различных декоративных кустарников. Поэтому ежегодно коллектив готовит новинки ландшафтного дизайна. В этом – ива американская корзиночная.

Ежегодно сажают 300 гектаров. Вот как в Березинском районе пополняют лесной фонд Беларуси – подробности.

Белорусский лесхоз подготовил новинку ландшафтного дизайна – посмотрите на необычный кустарник-1



Александр Войтович, начальник лесного питомника Березинского лесхоза:
Берется 48 прутов, сплетаются в одно дерево. И по итогу мы получаем такой плетеный ствол с красивой шапкой сверху. Это будет живое, и оно срастается в один организм, все эти пруты. Очень красиво, с подсветкой люди делают.

Особенность этой ивы заключается в том, что паростки, которые нам не нужны, будут расти буквально год-полтора. Дальше ива привыкает и дает все в шапку. Из нашей местной ивы такого не получится, она стремится идти снизу и куститься.

Белорусский лесхоз подготовил новинку ландшафтного дизайна – посмотрите на необычный кустарник-4

Александр Войтович:
Мы заложили маточную плантацию и уже планируем осень этого года получить хлыст. Это привозной хлыст. Мы будем иметь уже свой хлыст в дальнейшем для увеличения объемов производства таких растений. Из этих ив можно делать живые изгороди, есть технология плетения. Это будут живые заборы. Они полностью зеленые. Желательно садить в сырое место, потому что ива любит воду.

Подробности в видеоматериале.

# Растения и цветы # общество # Александр Войтович # Юлия Минич

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