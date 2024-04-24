Белорусский лесхоз подготовил новинку ландшафтного дизайна – посмотрите на необычный кустарник

Начинается дачный сезон, поэтому у сотрудников питомника Березинского лесхоза еще больше хлопот, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. На пороге покупатели, и каждый хочет, чтобы его участок пестрел от различных декоративных кустарников. Поэтому ежегодно коллектив готовит новинки ландшафтного дизайна. В этом – ива американская корзиночная. Ежегодно сажают 300 гектаров. Вот как в Березинском районе пополняют лесной фонд Беларуси – подробности.





Александр Войтович, начальник лесного питомника Березинского лесхоза:

Берется 48 прутов, сплетаются в одно дерево. И по итогу мы получаем такой плетеный ствол с красивой шапкой сверху. Это будет живое, и оно срастается в один организм, все эти пруты. Очень красиво, с подсветкой люди делают.

Особенность этой ивы заключается в том, что паростки, которые нам не нужны, будут расти буквально год-полтора. Дальше ива привыкает и дает все в шапку. Из нашей местной ивы такого не получится, она стремится идти снизу и куститься.