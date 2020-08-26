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Что говорят белорусы на митингах в Гродненской области: 5 мнений

26 августа 2020 19:01
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Новости Беларуси. Митинги в поддержку мирной и процветающей Беларуси в эти дни проходят по всей стране. Тысячи людей выходят на площади в городах, чтобы высказать свою гражданскую позицию и доказать, что их большинство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что говорят белорусы на митингах в Гродненской области: 5 мнений-1

Так, в самом западном райцентре Гродненской области, который расположен всего в нескольких километрах от государственной границы – это Большая Берестовица – на митинг вышли сотни людей. Неравнодушные собрались на центральной площади. На сцене – свободный микрофон. Высказаться смог каждый желающий. Жители выступают против раскола общества и за сохранение той страны, в которой им хорошо жить и работать.

Что говорят белорусы на митингах в Гродненской области: 5 мнений-4

Пришла выразить свое мнение – за свою любимую независимую Беларусь. Ради своих детей, ради своих родителей, ради нашего народа.

Что говорят белорусы на митингах в Гродненской области: 5 мнений-7

Я отец троих детей. И, в первую очередь, надо своих детей наставить, что мы действительно достигли немалого. Но достигнем большего, когда будем продолжать эти достижения, приумножать.

Что говорят белорусы на митингах в Гродненской области: 5 мнений-10

За все хорошее, что мы имеем и что мы должны оставить нашим детям и внукам, за мир и спокойствие, за независимость.

Что говорят белорусы на митингах в Гродненской области: 5 мнений-13

Мне нравится в Беларуси жить. Прекрасно. И лучше мне не надо. Если работаешь – можно жить.

Что говорят белорусы на митингах в Гродненской области: 5 мнений-16

Я пришла сегодня для того, чтобы поддержать нашу Беларусь, потому что она стала для меня второй родиной – и самой главной родиной. Почему? Потому что все самое прекрасное я увидела здесь. И я пришла, потому что я хочу, чтобы это прекрасное никогда не кончалось.

Что говорят белорусы на митингах в Гродненской области: 5 мнений-19

Берестовица – небольшой посёлок городского типа. Но центральная площадь едва уместила всех желающих. Это обычные люди разного возраста и профессий, объединенных общей идеей – сохранить спокойную и независимую страну.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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