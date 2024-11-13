Проверенные лично Президентом – МТЗ выпустил топоры Belarus в открытую продажу

Топоры, проверенные в деле лично Президентом, уже в магазинах. Минский тракторный завод выпустил их в открытую продажу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тест на прочность эта модель прошла во время прошедшего 7 ноября в Минском районе третьего чемпионата по колке дров среди журналистов. С этого дня приобрести его может каждый желающий.

Специально к чемпионату по колке дров Минским тракторным заводом было изготовлено 100 колунов Belarus. Топор отечественного производства поручил разработать Александр Лукашенко. Однако первая модель, представленная весной, не устроила главу государства. А уже в недавно Александр Лукашенко продемонстрировал несколько топоров, которые использует для колки дров. Помимо этого, МТЗ было изготовлено более 150 топоров и 50 колунов, которые поступили в продажу в фирменный магазин.