Проверенные лично Президентом – МТЗ выпустил топоры Belarus в открытую продажу
Топоры, проверенные в деле лично Президентом, уже в магазинах. Минский тракторный завод выпустил их в открытую продажу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тест на прочность эта модель прошла во время прошедшего 7 ноября в Минском районе третьего чемпионата по колке дров среди журналистов. С этого дня приобрести его может каждый желающий.
Специально к чемпионату по колке дров Минским тракторным заводом было изготовлено 100 колунов Belarus. Топор отечественного производства поручил разработать Александр Лукашенко. Однако первая модель, представленная весной, не устроила главу государства. А уже в недавно Александр Лукашенко продемонстрировал несколько топоров, которые использует для колки дров. Помимо этого, МТЗ было изготовлено более 150 топоров и 50 колунов, которые поступили в продажу в фирменный магазин.
Андрей Юшкевич, главный специалист по организации и сопровождению новых проектов Минского тракторного завода:
По поручению главы государства была поставлена задача Минскому тракторному заводу улучшить качество изготавливаемого топора. В результате этого поручения использован новый материал для накладки на рукоятку топора. Также были использованы новые материалы – это нанесение фирменного логотипа и обозначения на рукоятку топора. Был изменен немного угол заточки для улучшения эксплуатационных характеристик данного изделия.