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На границе задержали троих белорусов с беспилотником

13 ноября 2024 11:53
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Нарушение пограничного режима. Лидские и сморгонские военнослужащие задержали троих граждан Беларуси за незаконное использование беспилотника в 14 километрах от литовской границы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. При обыске у мужчин был обнаружен дрон с катапультой кустарного производства, а также средства для его запуска и ноутбук.

На границе задержали троих белорусов с беспилотником-2

Беспилотник и комплектующие к нему пограничники изъяли и доставили на пограничную комендатуру «Поставы» для проведения дальнейшего разбирательства. Что до нарушителей – в их отношении начат административный процесс. Напомним, с 1 апреля ввоз, хранение, использование, изготовление беспилотников в нашей стране без надлежащего разрешения запрещены. А незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне или полосе являются нарушением пограничного режима и карается штрафом в размере до 50 базовых величин.

# Граница # Беспилотники

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