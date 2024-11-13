На границе задержали троих белорусов с беспилотником

Нарушение пограничного режима. Лидские и сморгонские военнослужащие задержали троих граждан Беларуси за незаконное использование беспилотника в 14 километрах от литовской границы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. При обыске у мужчин был обнаружен дрон с катапультой кустарного производства, а также средства для его запуска и ноутбук.

Беспилотник и комплектующие к нему пограничники изъяли и доставили на пограничную комендатуру «Поставы» для проведения дальнейшего разбирательства. Что до нарушителей – в их отношении начат административный процесс. Напомним, с 1 апреля ввоз, хранение, использование, изготовление беспилотников в нашей стране без надлежащего разрешения запрещены. А незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне или полосе являются нарушением пограничного режима и карается штрафом в размере до 50 базовых величин.