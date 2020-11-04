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Профсоюзы: разъяснительная работа с коллективами позволяет предотвратить забастовки на предприятиях

04 ноября 2020 13:02
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Новости Беларуси. Разъяснительная работа с коллективами в Минске должна помочь предотвратить возможные сбои в работе предприятий. Такое мнение высказал председатель Профсоюза работников местной промышленности в ходе бизнес-ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Профсоюзы: разъяснительная работа с коллективами позволяет предотвратить забастовки на предприятиях-1

Она прошла 4 ноября в столице. Мероприятие собрало больше десятка организаций, в том числе частной собственности. Свою продукцию и услуги представили производители текстиля, полиграфии, товаров для отдыха. Маркет стал площадкой для расширения клиентской базы, развития программ лояльности. Выставка – один из примеров социально-частного партнерства, а также взаимодействия профсоюзов с бизнесом.  

Профсоюзы: разъяснительная работа с коллективами позволяет предотвратить забастовки на предприятиях-4

Юрий Дорогокупец, председатель Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:  
И экономическая ситуация, и эпидемиологическая ситуация накладывают на производства свои отпечатки. Мы понимаем эту ситуацию, и профсоюзные организации через членов профсоюза, через первички стараются поддержать какую-то атмосферу доброжелательности, понимания в своих коллективах. Люди нашли в себе мужество и сегодня проводят такую небольшую мини-бизнес-ярмарку, показывая свою продукцию. Скажу так: надо им отдать должное.  

Профсоюзы: разъяснительная работа с коллективами позволяет предотвратить забастовки на предприятиях-7

Программа ярмарки включала и экологический интерактив для детей. Ребята могли сдать отработанные элементы питания в обмен на угощения и участие в анимационных конкурсах.  

# Ярмарки в Минске # общество # Юрий Дорогокупец # Фотофакт

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