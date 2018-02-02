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Награды к юбилею. Премию «Человек года Витебщины» вручили 2 февраля

02 февраля 2018 16:03
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Новости Беларуси. Премию «Человек года Витебщины» вручили 2 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Награды к юбилею. Премию «Человек года Витебщины» вручили 2 февраля-1

Церемония прошла в знаковый день. Витебской области исполнилось 80 лет. К юбилею регион подошел с неплохими результатами в экономике, промышленности, здравоохранении. Здесь  впервые создали холдинги в сельском хозяйстве. Пилотный проект по развитию Оршанского района должен стать примером для других городов страны. Здесь воспитали победителей мировых олимпиад. И за каждым успешным делом всегда стоят профессиональные кадры. Девятый год подряд в области выбирают лучших представителей всех отраслей экономики и социальной сферы.

Награды к юбилею. Премию «Человек года Витебщины» вручили 2 февраля-4

Владимир Андрейченко, уполномоченный представитель Президента в Витебской области, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
И валовый региональный продукт 101,3 %, рост промышленности, в сельском хозяйстве. Но большая уязвимость, я считаю, что низкая эффективность производства. Но само решение этого вопроса, если мы не будем работать над снижением затрат, над экономией, ничего не будет.

Награды к юбилею. Премию «Человек года Витебщины» вручили 2 февраля-7

Валерий Еловик,  главный технолог частного предприятия, обладатель звания «Человек года Витебщины»:
Естественно, подобные мероприятия, подобные награды и поощрения, они только подвигают на большее творческое развитие, на рост над собой. Поэтому очень приятно, что не проходит работа незамеченной.

Витебская область известна своими культурными, научными и спортивными достижениями. Родной регион в свое время прославили Франциск Скорина, Евфросинья Полоцкая, Марк Шагал. А Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске» знают на всех континентах.

Награды к юбилею. Премию «Человек года Витебщины» вручили 2 февраля-10

# общество # Владимир Андрейченко # Фотофакт # Госнаграды # Валерий Еловик

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