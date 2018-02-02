Награды к юбилею. Премию «Человек года Витебщины» вручили 2 февраля

Новости Беларуси. Премию «Человек года Витебщины» вручили 2 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония прошла в знаковый день. Витебской области исполнилось 80 лет. К юбилею регион подошел с неплохими результатами в экономике, промышленности, здравоохранении. Здесь впервые создали холдинги в сельском хозяйстве. Пилотный проект по развитию Оршанского района должен стать примером для других городов страны. Здесь воспитали победителей мировых олимпиад. И за каждым успешным делом всегда стоят профессиональные кадры. Девятый год подряд в области выбирают лучших представителей всех отраслей экономики и социальной сферы.

Владимир Андрейченко, уполномоченный представитель Президента в Витебской области, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: И валовый региональный продукт 101,3 %, рост промышленности, в сельском хозяйстве. Но большая уязвимость, я считаю, что низкая эффективность производства. Но само решение этого вопроса, если мы не будем работать над снижением затрат, над экономией, ничего не будет.

Валерий Еловик, главный технолог частного предприятия, обладатель звания «Человек года Витебщины»:

Естественно, подобные мероприятия, подобные награды и поощрения, они только подвигают на большее творческое развитие, на рост над собой. Поэтому очень приятно, что не проходит работа незамеченной.

Витебская область известна своими культурными, научными и спортивными достижениями. Родной регион в свое время прославили Франциск Скорина, Евфросинья Полоцкая, Марк Шагал. А Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске» знают на всех континентах.