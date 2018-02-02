Минскводоканал вычислит потребителей, занижающих объёмы потребляемой воды

Новости Беларуси. Минскводоканал выведет на чистую воду потребителей, злоупотребляющих доверием и занижающим объёмы потребленной воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При поверке счетчика, на его корпус выборочно будет устанавливаться специальная антимагнитная пломба. Если на прибор с такой наклейкой воздействовать магнитом, что делают некоторые мошенники, чтобы сбить работу счетчика, чувствительная к магнитным излучениям полоска изменит цвет или структуру.