Торговые объекты Минска приготовились к новогодним праздникам

Новости Беларуси. Все торговые объекты столицы готовы к новогодним праздникам. Магазины полностью укомплектованы необходимыми запасами продовольственных товаров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Прогнозируется, что с 20 декабря начнется повышенный покупательский спрос. В преддверии праздников особенно востребованы у минчан рыбные и мясные товары, кондитерские изделия отечественного производства. Также представлен широкий ассортимент сувенирной продукции: приобрести можно как елочные украшения, так и подарочные наборы.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Жителям и гостям столицы волноваться не стоит. Весь широкий ассортимент будет представлен нашему потребителю. Отдельные торговые объекты будут увеличивать время работы для того, чтобы в новогодние дни и в новогоднюю ночь обеспечить покупательский спрос и доступна была торговая инфраструктура для жителей и гостей столицы.