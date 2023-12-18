Прямой эфир

Торговые объекты Минска приготовились к новогодним праздникам

18 декабря 2023 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Все торговые объекты столицы готовы к новогодним праздникам. Магазины полностью укомплектованы необходимыми запасами продовольственных товаров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торговые объекты Минска приготовились к новогодним праздникам-1

Прогнозируется, что с 20 декабря начнется повышенный покупательский спрос. В преддверии праздников особенно востребованы у минчан рыбные и мясные товары, кондитерские изделия отечественного производства. Также представлен широкий ассортимент сувенирной продукции: приобрести можно как елочные украшения, так и подарочные наборы.

Торговые объекты Минска приготовились к новогодним праздникам-4

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Жителям и гостям столицы волноваться не стоит. Весь широкий ассортимент будет представлен нашему потребителю. Отдельные торговые объекты будут увеличивать время работы для того, чтобы в новогодние дни и в новогоднюю ночь обеспечить покупательский спрос и доступна была торговая инфраструктура для жителей и гостей столицы.

Торговые объекты Минска приготовились к новогодним праздникам-7

Напомним, самая масштабная новогодняя торговля развернулась у Дворца спорта. На ярмарке «Калядны кірмаш» организована локация с фуд-зоной и развлечениями. Атмосфера праздника будет не только в центре города: 23 декабря откроются 10 рождественских ярмарок во всех районах столицы.

# Торговля в Беларуси # общество # Елена Нагорная # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Новое здание отдела по ЧС и модернизированную пожарную часть открыли в Вилейке
18 декабря 2023 17:36

Новое здание отдела по ЧС и модернизированную пожарную часть открыли в Вилейке

На улицах Дзержинска создали праздничную новогоднюю атмосферу
18 декабря 2023 17:36

На улицах Дзержинска создали праздничную новогоднюю атмосферу

«Страха нет, мы готовы!» Члены общественных объединений будут наблюдателями на выборах депутатов
18 декабря 2023 17:33

«Страха нет, мы готовы!» Члены общественных объединений будут наблюдателями на выборах депутатов