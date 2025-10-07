Новости по тегу #Образование в Великобритании

Мы сделали первый выпуск в прошлом учебном году. В июне 2025 года 44 выпускника 50-й гимназии – это самое большое количество детей, которые закончили профильные инженерные классы в стране.
Молодежь Германии теряет интерес к учебе, что грозит экономике ФРГ ростом числа неквалифицированных работников.
В профильном министерстве Великобритании введенные ограничения на юбки объясняют тем, что переход на брюки обеспечит равенство и комфорт для всех учеников.
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