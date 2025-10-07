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Новости по тегу #Образование в Великобритании

Профильные предметы – математика и физика. Что дают учащимся 50-й гимназии инженерные классы, рассказала директор
07 октября 2025 16:44

Профильные предметы – математика и физика. Что дают учащимся 50-й гимназии инженерные классы, рассказала директор

Каждый пятый учащийся в Германии не хочет поступать в университет – опрос
22 июля 2025 06:03

Каждый пятый учащийся в Германии не хочет поступать в университет – опрос

В школах Британии запретили носить юбки из-за равенства полов
10 июля 2025 06:50

В школах Британии запретили носить юбки из-за равенства полов

Парламент Великобритании будет распущен в преддверии всеобщих выборов
03 мая 2017 06:03

Парламент Великобритании будет распущен в преддверии всеобщих выборов

«Новые технологии делают ученика пассивным»: британский педагог Джордж Кэсли отвечает на «Простые вопросы»
17 ноября 2016 21:26

«Новые технологии делают ученика пассивным»: британский педагог Джордж Кэсли отвечает на «Простые вопросы»

Брюс Бакнелл (посол Великобритании): «За 9 месяцев 2013 года в Британии обучается уже 160 студентов из Беларуси»
08 октября 2013 08:18

Брюс Бакнелл (посол Великобритании): «За 9 месяцев 2013 года в Британии обучается уже 160 студентов из Беларуси»