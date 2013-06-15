Профильные лагеря Беларуси в этом году примут более 30 тысяч старшеклассников

Новости Беларуси. Приобщение к профессии. Полсотни минских десятиклассников 10 дней живут как курсанты-милиционеры. За это время они успевают прочувствовать на себе особенности службы. И пусть не все свяжут свою жизнь с охраной правопорядка. Но вот об армии будут знать не понаслышке. Ожидается, что в профильных лагерях по всей Беларуси этим летом оздоровится более 30 тысяч старшеклассников.

С первого раза выполнить приказ еще тяжеловато. Не так-то просто перестроиться с «гражданки» на казарменный режим. Полсотни десятиклассников 20-й столичной гимназии на 10 дней становятся практически курсантами центра Департамента охраны. Правила игры просты – во всем дисциплина и порядок.

Прочитать школьную программу для некоторых - это тоже из серии невозможного. Но ребята с удовольствие проводят свободное время в компании Михаила Булгакова. Правда, отдыхать приходиться немного. Учебно-полевые сборы весьма насыщенные - строевая, огневая, тактическая подготовка, много спорта и сдача нормативов.

Владимир Курышев, учитель допризывной подготовки гимназии №20 Минска:

К концу этой небольшой службы они практически становятся уже похожими на настоящих мужчин. Они готовы к армии и не боятся ее.

Затраченную энергию восстанавливает калорийное трехразовое питание. Судя по чистым тарелкам, в столовой приверед нет.

Эту хорошую жизненную школу в милицейском центре десятиклассники 20-й гимназии проходят не первый год. На инициативу администрации учебного заведения стражи правопорядка откликнулись с удовольствием. Так, профильный лагерь - пока единственный в области, дает возможность ребятам прочувствовать на себе нелегкую службу.

Сергей Радкевич заместитель Начальника УО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Департамента охраны МВД Республики Беларусь:

Наблюдая за процессом, мы является учебно-строевым подразделением. На территории центра поддерживается строгий порядок. Видят, как курсанты живут, чем они занимаются, тем самым, я надеюсь, что у кого-нибудь из них появится мысль связать свою жизнь с органами внутренних дел.

Приобщение к профессии - одна из главных целей лагеря. Плюс оздоровление, а также профилактика правонарушений. И действительно. Куда приятнее в домино поупражняться! Рота почетного караула месяцами отрабатывает знаменитый фрагмент. А ребята - всего-то пару дней, а основные элементы почти готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.