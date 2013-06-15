День Независимости Беларуси: праздничная торговля в Минске развернется в Парке Победы

Новости Беларуси. Право на вкусную здоровую еду - право человека на радость. И даже если мы едим не дома, хочется, чтобы вокруг была приятная обстановка, продукты были доступными и качественными, обслуживание вежливым. Тема разговора - едим не дома. Гость программы «Большой город» на СТВ - Алексей Романов, первый заместитель начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

Что нужно для того, чтобы продавать овощи и фрукты с собственного подворья?

Алексей Романов, первый заместитель начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Сегодня в городе Минске функционирует 16 продовольственных рынков, на которых оборудовано более 1300 торговым мест для реализации сельскохозяйственной продукции. Гражданину, вырастившему эту продукцию, чтобы ее реализовать на торговом месте на рынке, необходимо обратиться в администрацию рынка, предъявить документ, удостоверяющий личность, флюорографическое обследование, документ сельсовета, подтверждающий, что он на своем участке произвел эту продукцию, а также документ из лаборатории, который подтвердить качество этого товара.

Не секрет, что минчане обожают ярмарки, покупки на свежем воздухе со сниженными торговыми надбавками да еще и в праздничной атмосфере. Впереди праздники. Ближайший - День Независимости. Что вы предложите минчанам в этом году?

Алексей Романов:

Чем-то удивить минчан в это время уже сложно. Я могу сказать о том, что столичная торговля подготовилась к празднованию Дня Независимости. Основная площадка развернется в Парке Победы. Обслуживание минчан будут осуществлять более 500 объектов торговли. Предложат они широчайший ассортимент продукции собственного производства, покупных товаров. Конечно же с минимальными торговыми надбавками. Конечно же будут развернуты большие ярмарочные ряды с большим количеством посадочных мест. Я уверен, что торговля внесет свой вклад в создание праздничного настроения на этот замечательный день.

Белорусы готовить умеют. Много ли в Беларуси объектов общественного питания, специализирующихся именно на национальной кухне?

Алексей Романов:

В городе Минске работает около тысячи объектов общественного питания общедоступной сети. Из них порядка 150 объектов - рестораны и 350 - кафе. Из этого количества около 50 объектов общепита позиционируют себя как объекты, предоставляющие меню национальной кухни. И в интерьере просматривается национальный колорит, и официанты одеты соответствующим образом.