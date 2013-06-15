Магические места и приметы Минска

Новости Минска. Как известно, не мы верим в приметы, а приметы верят в нас. В волшебное весеннее турне по Минску начинаем с Михайловского сквера. Здесь «прописались» очаровательная незнакомка и задумчивый прикуривающий. Эти бронзовые скульптуры продолжают сегодня жить без своего талантливого создателя Владимира Жбанова. И минчане не перестают верить в силу городских персонажей.

Так, столичная легенда гласит, что если холостяк посидит на скамейке с одинокой скульптурой незнакомки и погладит ей коленку, то в скором времени обязательно найдет свою вторую половинку. Свободным девушкам нужно дотронуться до пальца прикуривающего: новый кавалер не заставит себя долго ждать. Хотите верьте, хотите нет, но палец у скульптуры сияет, как пятак.

Алеся Трубникова, экскурсовод:

Из всех произведений Владимира Жбанова она является копией реального человека. Прообразом этой скульптуры был кинопродюсер Владимир Галыцкий. Для того чтобы наиболее точно передать черты Владимира Галыцкого, Жбанов сделал с этой скульптуры гипсовую маску. Интересно, что сегодня для горожан эта скульптура связана с исполнением всех их заветных желаний. Минчане говорят о том, что если вложить в его руку сигаретку, то весь ваш последующий день будет хорошим.

Знаменитый экипаж Владимира Жбанова возле Ратуши отправляет молодоженов в счастливую семейную жизнь. Эта губернская карета стала отличным местом для фотосессий.

Не менее популярным является старейший фонтан в городе: мальчик с лебедем. Яркое украшение Александровского сквера, он появился в Минске в 1874 году в саду Тиволи, когда был запущен первый водопровод с артезианской водой.

Алеся Трубникова, экскурсовод:

В годы советской власти хотели этот фонтан снести и поставить здесь мемориальный знак творцам Революции, однако памятник уцелел. В последующем уже в годы войны памятник был поврежден, восстановлен, и затем он уже страдает в мирное время, когда в 1981 году двое мужчин решили искупаться в фонтане, и в результате была сломана рука у мальчика и шея у лебедя. Сегодня фонтан восстановлен. Он является наиболее популярной точкой всех свадебных маршрутов. До сих пор точно нельзя сказать, что именно нужно сделать возле этого фонтана молодой паре, и что это действо молодой паре сулит: или богатство, или любовь, или прибавление в семействе, а, может быть, и все сразу.

Закружиться в объятиях амуров и загадать желание можно на берегу Свислочи. В сквере Старостинская Слобода есть беседка с ангелами. Очаровательные купидоны смотрят в разные стороны света. Столичная традиция гласит: нужно стать в центре беседки, посмотреть через крышу в небо и загадать желание. Будьте уверены: компания ангелов принесет вам удачу.

Всего в нескольких шагах от беседки в 2010 году выросло Дерево мечтаний. Его волшебное ухо всегда готово выслушать пожелания горожан и туристов. Миниатюрное деревце было воссоздано из ветки столетнего дуба, поэтому в мудрости данного объекта можете не сомневаться: плохого не посоветует.

Есть на берегу Свислочи чудесное место для студентов: памятник Александру Сергеевичу Пушкину, подаренный братской Москвой в 1999 году. Он стал отличным помощником во время сессии. Правда, в точных науках Александр Сергеевич не помощник. А вот для будущих филологов или журналистов литературная беседа с гениальным поэтом и писателем обязательно принесет вдохновение и удачу. Такая доброжелательная примета для горожан. К слову, монумент Пушкину в нашей стране не случаен.

Алеся Трубникова, экскурсовод:

Пушкин был проездом в Беларуси в 1820 и в 1824 годах. К тому же, потомки Пушкина долгое время проживали в Беларуси. Например, его внучка Наталия Александровна вышла замуж за уроженца Могилева Павла Воронцова-Вельяминова, и затем уже переехала жить под Бобруйск в его имение.

В лимонарии Центрального ботанического сада минчане в буквальном смысле могут поздороваться со своим счастьем и пожать руку волшебному цитрону. За свою необычную форму это растение у буддистов обрело статус священного. Легенда повествует, что Будда оставил в память о себе отпечаток руки на дереве. В Китае цитрон – символ удачи и долголетия. Его высаживают возле буддистских храмов.

Лошицкий парк - место мистическое и романтическое одновременно. За тенью роскошной кроны деревьев, кажется, скрываются столетий, а в массивных ветвях переплетаются судьбы родовых династий. Здесь витает дух времени. Одна из легенд отправляет к знаменитому обручальному дубу. Возле него на месте слияния рек Лоши и Свислочи уже не один век можно увидеть влюбленные пары. История связана с одними из первых владельцев Лошицкой усадьбы и уводит нас в далекий 16 век. И хоть сегодня о былом величественном дубе напоминает лишь этот сруб, летняя гроза 2010 года оборвала жизнь главного старожила Лошицкой усадьбы, люди не перестают верить в его чудо-силу.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории Минска:

У одного из представителей князей Друцких-Гурских было 3 дочери, и он посадил каждой по дубу, которые должны были символизировать крепость семьи, когда они выйдут замуж. Эта легенда прожила многие столетия, и даже одна внучатая племянница последних владельцев этой усадьбы рассказывала легенду, что уже в начале 20 века и в 20 веке сюда приходили молодые пары, чтобы на счастье заключить брак около этого дуба. И молодые девушки, особенно, которые хотели выйти замуж, но как-то не получалось, то загадывали это желание.

Совсем скоро расцветет и еще одна красивая легенда Лошицкого парка: Магнолия кобус. В конце 19 века один из последних владельцев усадьбы Евстафий Любанский сделал предложение своей будущей жене Ядвиге. В знак согласия он посадил дивное дерево – магнолию.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории Минска:

Оно уникально своей природой, оно цветет, когда еще даже не появляются листья, в конце апреля – начале мая. И только потом, когда увядают эти бутоны, появляются листочки.

А вот так выглядит народный хит среди столичных мест желаний. Пенек столетнего дерева – достопримечательность центральной аллеи Лошицкого парка. Влюбленные старательно выводят на коре свои имена, чтобы союз был долгим и крепким, мечтают и украшают дивный талисман.

У входа на Комаровский рынок – колоритная барыня, скульптура Олега Куприянова. Подсыпьте бабуле-комарихе семечек – и везение в делах вам обеспечено. У бани по улице Московской радушно встречает гостей бронзовая фигурка пузатого мужичка с портфелем и воблой. Минская примета такова: потрите живот заядлому парильщику Васе, и он исполнит любое желание.

Многие из минчан в течение дня оказываются по нескольку раз на Октябрьской площади. Найдите минутку немного помечтать в суматохе. Нулевой километр – знак отсчета дорог. Магическое место города. Памятные строки Якуба Коласа, безусловно, вдохновят вас на новые подвиги. А городские приметы помогут сбыться всем мечтам, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.