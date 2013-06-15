15 июня абитуриенты сдали ЦТ по русскому языку

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается основной этап вступительной кампании в вузы — централизованное тестирование.

15 июня абитуриенты прошли очередное испытание — по русскому языку. Это традиционно один из самых популярных предметов.

Накануне первый тест по белорусскому языку сдали более 30 тысяч человек. Его результаты станут известны уже через две недели. Количество набранных баллов можно будет узнать в пункте тестирования, на сайте РИКЗ, а также с помощью SMS-запроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.