«Профессор и продавщица». Лидия Ермошина сравнила женщин-кандитатов на выборах в 2015-м и 2020-м

Позади у Беларуси шесть президентских кампаний. Подавляющее большинство из них завершалось подписанием итогового протокола Лидией Ермошиной, которая работала в должности председателя Центральной избирательной комиссии. О подробностях выборов с 1994-го по 2020-й она рассказала в интервью программе «Неделя» на СТВ.

Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:

Почему выборы в 2015-м были спокойные? В силу того, что, действительно, власти иные, зарубежные, западные были настолько заняты Украиной, что просто-напросто не очень занимались нами, влиянием на нас.

В связи с этим они не подготовили кандидата. Хотя я могу сказать, что кандидатом впервые была женщина, у нас участвовала в выборах на правах кандидата. Ну, она была намного сильнее того оппозиционного кандидата из 2020 года. Их даже не сравнить. 2015 год – это просто профессор по сравнению, профессор и продавщица. Вот если взять двух дам.