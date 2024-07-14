Азарёнок: «Нет тех терминов, тех понятий, того языка, которые объяснили бы феномен Александра Лукашенко»

Премьера новой рубрики Григория Азаренка «Слово и дело». Ровно 30 лет назад Александр Лукашенко победил во втором туре президентских выборов. Какой путь прошла Беларусь и ее народ плечом к плечу с Президентом? И почему феномен Лукашенко нельзя объяснить никакими терминами? 30 лет на службе Родины. Как Александр Лукашенко пришел к власти?

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Никого не сужу, не желаю беды, не желаю, чтоб длилась смертельная ссора. Перед вами стою с чашей чистой воды, без словесной руды и без примеси хлора. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире программа «Слово и дело». С вами Григорий Азаренок, и я пришел с вами поговорить. Когда в старину ни суд, ни бояре, ни другие сословия не могли решить насущную проблему, обиженный, не нашедший правды человек кричал: «Слово и дело государево!» Мол, только сильный, беспристрастный, могучий правитель может рассудить мою беду. В принципе, в современности мало что поменялось. Этот мир все такой же, несмотря на геополитические, информационные, технологические, экономические перипетии. Мир все такой же. По-прежнему только сильная личность, только воля и выбор, только слово и дело государево способны защитить миллионы людей от войны, смуты, беды, ужаса и скорби. Там, где взявший ответственность на себя человек убегает, там матери хоронят детей. И громко воют и плачут над гробиками. И уже не нужно ни квартиры, ни машины, ни успеха, ни карьеры. Когда вот она, родная кровиночка, и сейчас ее закопают, и не будет ее больше. Никогда. Вот о лидере и я пришел сегодня с вами поговорить.

10 июля 1994 года. Ровно 30 лет назад Александр Лукашенко победил во втором туре президентских выборов. Победил националиста Зенона Позняка, либерала-перевертыша из коммунистов Станислава Шушкевича, и ставленника номенклатуры Вячеслава Кебича, на которого уже как на президента Беларуси смотрели и Москва, и коллективный Запад. Александр Лукашенко пришел из оппозиции. У него не было ничего. У него не было ни копейки денег. Он был такой же советский человек, у которого на сберкнижке во время реформы сгорели все скромные трудовые сбережения. У него не было никаких структур, только горсть верных людей. У него не было силовых структур, они давно и прочно повязались и с властью, и с мафией, и с крупным бизнесом. У него не было ничего. Он был один.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если бы у меня была партия, если бы у меня были миллионы денег, я бы, может быть, выбирал другую тактику и стратегию управления нашим государством. Но у меня, кроме народа – простого человека, пенсионера и студента, рабочего и крестьянина, учителя и врача, простого государственного служащего – больше никого нет. Григорий Азаренок:

Что его тогда подтолкнуло? Он был главой парламентской комиссии по борьбе с коррупцией. Он знал все преступные схемы. Он знал поименно каждого вора, мздоимца или лиходея. Знал точно, сколько он украл, взял откатов и какую именно собственность он за эти откаты купил. И он видел, как живет народ. Как немощная старуха дрожит с купоном в очереди, но когда доходит до прилавка, осталась только банка уксуса. Как матери теряли грудное молоко из-за недоедания. Все это проходило через его сердце. Вам слабо бросить вызов хотя бы своему маленькому коллективу? Преодолеть их амбиции, сговоры и планы, хотя бы трех-пяти человек? А он бросил вызов всей системе. Системе, где все были повязаны не просто общим предательством, разрушением Советского Союза, не просто общим воровством. Там кровью уже были все повязаны. А он бросил этот вызов, и его выбрал народ. «Батька никогда по течению не плывет» А ведь легко, очень легко было плыть по течению, залезть в схематозы, кланы, не мешать начинающим олигархам приватизировать огромные куски собственности, и Запад бы признал любые выборы. Да и Россия тогда в этом русле действовала, все было бы шито-крыто. В свое время главный приватизатор Чубайс прямо и требовал – продайте все, предайте все, и будет у вас все в шоколаде.

Беларусь должна всерьез подумать о собственной стратегии развития государства. Беларусь должна начать движение в ту сторону, куда движется весь мир, кроме Северной Кореи и Кубы. Отдайте собственность людям, уберите воздействие государства на экономику, пересмотрите положение дел в оппозиции. Григорий Азаренок:

Только Батька никогда по течению не плывет. Я лиру посвятил народу своему. Быть может, я умру неведомый ему. Но я ему служил, и этим я спокоен. Служение – великая категория в жизни человечества. Только два рода деятельности называют службой – воинская и монашеская. Служение предполагает полное отрешение от себя, полное отмежевание своих личных интересов, своего комфорта, своей самости, всего себя. В служении можно быть жестким и даже жестоким. Оно всегда встречает лютое сопротивление. Президенту сопротивлялись страшно. Не целый мир, но целый ад тебе грозит ниспровержением. Его заказывали и не раз. Его пытались свалить. Его полоскали все мировые СМИ. В определенный период он был главным злом для всего так называемого прогрессивного мира. Но таким, как он, Христос сказал: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Главная награда Президента – искренняя любовь своего народа

Григорий Азаренок:

Но и награда на земле была. Главная для него награда – искренняя любовь своего народа. Не элиты. Того самого глубинного народа. Верность народного сердца. Это особая категория. Ее не понять тем, кто меряет все по примитивным политологическим схемам. Умом это не понять. И аршином общим не измерить. Можно только верить. Власть. Божественная, сакральная категория. Учитель у Александра Лукашенко один. История. К нему на Совет Безопасности приходят не генералы и управленцы. К нему приходят великие князья, цари и генсеки. Он – любимец истории. Он – баловень истории. История свила в его сердце гнездо. О нем писали Купала и Колас, будители наши. Его писал Савицкий в образах великих партизан. Через его сердце проходит и боль «Ямы» и «Тростенца», но и торжество победителей-красноармейцев, врывавшихся в Берлин, сметая мировую тьму и злобу, которая готовила для человечества смерть. «Жизнь каждого из нас». Какая ответственность ложится на плечи Президента?

Сакральность власти. Особая тема, неразгаданная высоколобыми политологами. Это то, о чем сказал Александр Лукашенко: президентами рождаются. И это правда. Это намного шире и глубже, чем банальное представление о разделении властей, демократии и прочих малозначимых в современности вещах. Батька Лукашенко выше этого, как и белорусский народ. Нам не налазит этот детский костюмчик колониальных представлений. Помочь нам может древнее понятие катехон – «удерживающий» – ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взята от среды удерживающей теперь. Тайну беззакония мы видели в 2020 году. Не случайно с образом смерти шла толпа ко Дворцу Независимости. Мы видим ее каждый день в действиях западных политиков. И они уже не скрываются, когда требуют уничтожения православия. Когда перед саммитом Анналена Бербок снимает со стены средневекового замка крест – он мешает тайне беззакония. Александр Лукашенко – удерживающий. Своими могучими руками, своей громадной спиной, своей великой статью, он держит над нами небо. Это небо простреливают, это небо пробивают проклятиями и угрозами. Не только спецслужбисты, политологи или журналисты, но гигантская плеяда колдунов, ведьм, чернокнижников, каждый день насылают на него проклятья, пытаются пробить его защиту, лишить нас удерживающего. И не получается. Но какой ценой? Нет более одинокого человека, чем тот, кто находится на вершине власти, овиваемый ледяными ветрами истории. Это де Голль говорил. И тут не о личном одиночестве речь. Его никто из нас не в состоянии понять только потому, что мы находимся в своем быте, в своих страстях, проблемах, в своей вечной гонке за жизнью. А у него другая ответственность – жизнь каждого из нас. «Нет тех терминов, понятий, языка, которые объяснили бы феномен Александра Лукашенко»

Григорий Азаренок:

Вот в этот воскресный вечер мать поет колыбельную над ребенком, и она ни о чем не думает, кроме своего драгоценного, самого лучшего, самого прекрасного дитя. Но будет ли он жить? Будет ли у него детство? Исполнятся ли его мечты? Это зависит от Александра Лукашенко. От того, как он проведет переговоры с Путиным, Си Цзиньпином и Эрдоганом. От того, как он распутает украинский клубок. От того, как пройдут скрытые переговоры с западными гонцами. От его духа, воли, силы, выдержки все это зависит. И мать не думает об этом. Только ему одному думать обо всех нас. «Это все отсюда, от этой земли». Лукашенко рассказал, что для него как для Президента самое трудное.