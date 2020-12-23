Профессор БГМУ – на передовой борьбы с коронавирусом. А как к этому относится его жена?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, как его жена относится к тому, что он на передовой борьбы с коронавирусом.

Вадим Щеглов, ведущий:

Как супруга относится к тому, что вы сейчас тоже на передовой борьбы с коронавирусом?