Профессор БГМУ – на передовой борьбы с коронавирусом. А как к этому относится его жена?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, как его жена относится к тому, что он на передовой борьбы с коронавирусом.
Вадим Щеглов, ведущий:
Как супруга относится к тому, что вы сейчас тоже на передовой борьбы с коронавирусом?
Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Конечно, она боится, иногда отходит подальше, когда я прихожу. Заставляет брызгаться и бегом в ванную. Она не понимает механизмов. Она, кстати, инфекционист в прошлом, завотделением, но сейчас воспитывает внучку, ее основная работа, потому что дочка хирургесса, работает поздно. Кто-то должен воспитывать внучку.
Вадим Щеглов:
Дочка тоже выбрала профессию врача?
Сергей Жаворонок:
Она хирург. Последнее время она ушла в пластическую хирургию. Просто тетя – завкафедрой пластической хирургии, профессор в Петербурге. Как-то мы ее туда подтолкнули. Женщина-хирург – это очень плохо, потому что сплошные ночные дежурства, да и это тяжелая физически работа. Но она ушла в пластическую хирургию. Она училась там в художественной школе, ей пригодилось, нравится это все. Но работать приходится много и допоздна.
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