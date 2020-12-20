Говорят, что коронавирус молодеет. Так ли это и почему COVID-19 может закончиться смертью для пожилых?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, почему COVID-19 может закончиться смертью для пожилых. Вадим Щеглов, ведущий:

Медики в первую очередь просят поберечь стариков. В Швеции есть плакаты, социальные рекламы, где прямо написано «Не убивайте своих родителей», «Не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты». Но в последнее время говорят, что вирус молодеет, и заболевание достаточно тяжело протекает и у молодых.

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:

Буквально позавчера двух пациентов из районов не нашей области я смотрел по санавиации. Один, к сожалению, там прогноз был самый плохой. Все, что можно, там назначили, но, к сожалению, не удалось спасти. А второй несколько лучше. Можно разные цифры называть: 50+, 60+ – это совсем плохо. Существует много концепций, почему детям легче. Дело в том, что коронавирусы, среди всех респираторных инфекций, у нас масса разных вирусов, аденовирусов больше 30, риновирусные и другие, не считая даже грипп, 10% были коронавирусы, но они были не такие злые, на них никто так не обращал внимания.

С другой стороны, коронавирусов ведь очень много. Это болезни птиц, там есть такое заболевание, как ринотрахеит кур, коронавирус собак и многих других. Ветеринары давно работают с коронавирусом, наши в том числе. У них даже есть вакцины, какой-то опыт по этому поводу. Самое большое количество антител к разным респираторным инфекциям – это группа 6-16 лет. То есть, это школа и есть. Вы представляете, что творится в школе, особенно, если там 30 человек в классе, которые переходят из класса в класс, и что делается на перемене в коридоре или еще где-то. Идет массовое проэпидемичивание. Возможно, это одна из концепций, есть следовые антитела к другим коронавирусам. И, возможно, они каким-то образом уменьшают тяжесть этого заболевания, какой-то эффект существует.

С другой стороны, пожилые люди. В основе патогенеза, механизма действия этого вируса – свертывание крови, склонность к свертыванию. А что такое свертывание? Это инсульт, инфаркт, тромбы в сердце, головном мозге, других местах, где есть атеросклеротические бляшки. Но это в одном месте. Там, где инфаркт, значит в том месте получился какой-то тромб. При данной инфекции получается тотальное свертывание в мелких сосудах, и в легких, в том числе.