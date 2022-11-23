«Она ещё в прошлом году ездила у меня на дачу!» Как разбираются с бесхозными автомобилями в Могилёве?

Новости Беларуси. Могилев освобождается от лишнего груза. В городе ведут активную борьбу с беспризорными автомобилями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. После окончания дачного сезона такие машины в сугробах можно найти почти в каждом дворе. Брошенные во дворах или на улицах города автомобили часто становятся серьезным препятствием для спецтехники, особенно сейчас, когда придворовые территории нуждаются чуть ли не в ежедневной уборке снега. Вместе с коммунальными службами на поиски «подснежников» отправилась Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

Вот так выглядит типичный «подснежник»: спущенные колеса, ржавчина и внушительная шапка снега – настоящая головная боль для коммунальной службы и местных жителей. И прямо сейчас он отправится из этих «каменных джунглей» на штрафстоянку.

Кажется, эти «Жигули» приросли к асфальту и стали частью местного пейзажа. Соседи намекнули: машина на приколе мозолит им глаза уже третий год. Хозяин железного коня известен. Несколько месяцев назад ему направили извещение, но реакции не последовало. Как, говорится, а воз и ныне там. Поэтому побитый жизнью образец автопрома готовится к принудительной эвакуации.

Оказалось, что появление во дворе спецтехники работает эффективнее любого заказного письма. Не успели на колеса машины надеть оковы, как хозяин лично появился во дворе.

Какое три года?! Она еще в прошлом году ездила у меня на дачу! Она на даче у меня стояла, потом я ее сюда пригнал.

Екатерина Ковалевская, мастер по благоустройству ЖЭУ Ленинского района Могилева:

У меня на участке 104 дома. И вот таких машин бесхозных очень много – около 20. И когда приезжает техника, очень неудобно работать. Потому что если есть хозяева, мы вывешиваем объявление – они убирают свои машины, а такие машины никуда не уберешь. И невозможно потом подъехать.

От автохлама Могилев разгружают регулярно. Сотрудники ГАИ и ЖРЭО выходят в рейды, места подсказывают и сами жильцы. В холодный сезон, когда дворы нуждаются почти в ежедневной уборке снега, такие машины-беспризорники для работников коммунальных служб как кость в горле.

Никита Иноземцев, начальник ЖЭУ № 7 Ленинского района Могилева:

Пришла зима. Нам необходима помощь хозяев этих автомобилей, поскольку затрудняемся по уборке дворовой территории. Они находятся в не совсем удобных местах, как показывает практика, потому что это затрудняет очистку дворовой территории от снега.

И все-таки проблема брошенных машин – в первую очередь проблема ответственности их хозяев. С начала года только в Ленинском районе Могилева в черный список машин-беспризорников попали более 150 автомобилей. Каждый второй из них уже сменил место парковки своим ходом. Остальных теперь уже на платную стоянку отправит эвакуатор.

Алина Слепцова, специалист службы благоустройства ЖРЭУ Ленинского района Могилева:

ГАИ подает нам списки машин, которые являются автохламом. И пишем письма на владельца. Здесь у нас помечается дата, когда человек получил письмо.