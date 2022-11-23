Прямой эфир

«Она ещё в прошлом году ездила у меня на дачу!» Как разбираются с бесхозными автомобилями в Могилёве?

23 ноября 2022 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Могилев освобождается от лишнего груза. В городе ведут активную борьбу с беспризорными автомобилями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. После окончания дачного сезона такие машины в сугробах можно найти почти в каждом дворе. Брошенные во дворах или на улицах города автомобили часто становятся серьезным препятствием для спецтехники, особенно сейчас, когда придворовые территории нуждаются чуть ли не в ежедневной уборке снега.

Вместе с коммунальными службами на поиски «подснежников» отправилась Юлия Мычка.

«Она ещё в прошлом году ездила у меня на дачу!» Как разбираются с бесхозными автомобилями в Могилёве?-1

Юлия Мычка, корреспондент:
Вот так выглядит типичный «подснежник»: спущенные колеса, ржавчина и внушительная шапка снега – настоящая головная боль для коммунальной службы и местных жителей. И прямо сейчас он отправится из этих «каменных джунглей» на штрафстоянку.

«Она ещё в прошлом году ездила у меня на дачу!» Как разбираются с бесхозными автомобилями в Могилёве?-4

Кажется, эти «Жигули» приросли к асфальту и стали частью местного пейзажа. Соседи намекнули: машина на приколе мозолит им глаза уже третий год. Хозяин железного коня известен. Несколько месяцев назад ему направили извещение, но реакции не последовало. Как, говорится, а воз и ныне там. Поэтому побитый жизнью образец автопрома готовится к принудительной эвакуации.

«Она ещё в прошлом году ездила у меня на дачу!» Как разбираются с бесхозными автомобилями в Могилёве?-7

Оказалось, что появление во дворе спецтехники работает эффективнее любого заказного письма. Не успели на колеса машины надеть оковы, как хозяин лично появился во дворе.

«Она ещё в прошлом году ездила у меня на дачу!» Как разбираются с бесхозными автомобилями в Могилёве?-10

Какое три года?! Она еще в прошлом году ездила у меня на дачу! Она на даче у меня стояла, потом я ее сюда пригнал.

«Она ещё в прошлом году ездила у меня на дачу!» Как разбираются с бесхозными автомобилями в Могилёве?-13

Екатерина Ковалевская, мастер по благоустройству ЖЭУ Ленинского района Могилева:
У меня на участке 104 дома. И вот таких машин бесхозных очень много – около 20. И когда приезжает техника, очень неудобно работать. Потому что если есть хозяева, мы вывешиваем объявление – они убирают свои машины, а такие машины никуда не уберешь. И невозможно потом подъехать.

«Она ещё в прошлом году ездила у меня на дачу!» Как разбираются с бесхозными автомобилями в Могилёве?-16

От автохлама Могилев разгружают регулярно. Сотрудники ГАИ и ЖРЭО выходят в рейды, места подсказывают и сами жильцы. В холодный сезон, когда дворы нуждаются почти в ежедневной уборке снега, такие машины-беспризорники для работников коммунальных служб как кость в горле.

«Она ещё в прошлом году ездила у меня на дачу!» Как разбираются с бесхозными автомобилями в Могилёве?-19

Никита Иноземцев, начальник ЖЭУ № 7 Ленинского района Могилева:
Пришла зима. Нам необходима помощь хозяев этих автомобилей, поскольку затрудняемся по уборке дворовой территории. Они находятся в не совсем удобных местах, как показывает практика, потому что это затрудняет очистку дворовой территории от снега.

«Она ещё в прошлом году ездила у меня на дачу!» Как разбираются с бесхозными автомобилями в Могилёве?-22

И все-таки проблема брошенных машин – в первую очередь проблема ответственности их хозяев. С начала года только в Ленинском районе Могилева в черный список машин-беспризорников попали более 150 автомобилей. Каждый второй из них уже сменил место парковки своим ходом. Остальных теперь уже на платную стоянку отправит эвакуатор.

«Она ещё в прошлом году ездила у меня на дачу!» Как разбираются с бесхозными автомобилями в Могилёве?-25

Алина Слепцова, специалист службы благоустройства ЖРЭУ Ленинского района Могилева:
ГАИ подает нам списки машин, которые являются автохламом. И пишем письма на владельца. Здесь у нас помечается дата, когда человек получил письмо.

«Она ещё в прошлом году ездила у меня на дачу!» Как разбираются с бесхозными автомобилями в Могилёве?-28

Например, владелец этой машины предписание получил еще в январе, но времени для своего железного коня так и не нашел. Чтобы вернуть транспортное средство, у водителя есть три месяца. Собственник автомобиля должен возместить затраты на эвакуацию и хранение. В противном случае авто в судебном порядке признают бесхозным и передадут в коммунальную собственность.

# ЖКХ # общество # Юлия Мычка # Екатерина Ковалевская # Никита Иноземцев # Алина Слепцова # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Даже смотрят фильмы на военную тематику. Военно-патриотический клуб «Память» создали в Мяделе
23 ноября 2022 15:33

Даже смотрят фильмы на военную тематику. Военно-патриотический клуб «Память» создали в Мяделе

«Увеличили зарплату почти на 40%». Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом Минскхлебпрома
23 ноября 2022 15:20

«Увеличили зарплату почти на 40%». Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом Минскхлебпрома

В Совете Республики одобрили законопроект об амнистии
23 ноября 2022 15:13

В Совете Республики одобрили законопроект об амнистии