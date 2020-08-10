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Профессии только для мужчин. Кем в Беларуси не могут работать женщины?

10 августа 2020 14:20
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Новости Беларуси. Помимо стереотипно «неженских» профессий в Беларуси есть должности, которые девушки не могут занимать по закону. Плотник, каменщик, испытатель боевых машин – всего 74 пункта. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Профессии только для мужчин. Кем в Беларуси не могут работать женщины?-1

Инна Хотянович, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Логойского райисполкома:
Эти профессии в основном относятся к отраслям горно-добывающим, добыче нефти, водолазным работам. Отрасли, которые связаны с работой, допустим, на высоте, металлообработкой и горячими цехами.

А о том, как гендерные стереотипы влияют на выбор профессии – читайте здесь.

# Профессии # общество # Инна Хотянович

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