Профессии только для мужчин. Кем в Беларуси не могут работать женщины?

Новости Беларуси. Помимо стереотипно «неженских» профессий в Беларуси есть должности, которые девушки не могут занимать по закону. Плотник, каменщик, испытатель боевых машин – всего 74 пункта. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Инна Хотянович, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Логойского райисполкома:

Эти профессии в основном относятся к отраслям горно-добывающим, добыче нефти, водолазным работам. Отрасли, которые связаны с работой, допустим, на высоте, металлообработкой и горячими цехами.