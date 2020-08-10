Одна профессия на двоих: сёстры из Вилейки работают матросами-спасателями. И они единственные в Минской области

Новости Беларуси. Диана и Елизавета Гракович из Вилейки стали единственными в Минской области девушками, которые работают матросами-спасателями. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Елизавете – 22. Закончила факультет технологий управления и гуманитаризации БНТУ. Диана младше сестры на год. Учится на приборостроительном факультете. Несмотря на свои «сухопутные» специальности, девушки все равно каждое лето заступают на службу в ОСВОД.

Диана Гракович, матрос-спасатель Вилейского ОСВОД:

Всё началось тогда, когда мама устроилась сюда на работу. Мама здесь работает уже 11-ый год, она работает медсестрой. Ну, еще в школьные годы мы сюда приходили как отдыхающие, загорали, учились плавать. Вот и потихонечку мы стали дружинниками-спасателями – это не должность, просто активисты. А уже в прошлом году начальник Вилейской спасательной станции – Ровдо Егор Александрович – нам предложил стать матросами-спасателями. Для этого нам нужно было сдать нормативы: лодка, бросание круга – это такие, обязательные, и, конечно же, плавание.

Рабочее место прямо на пляже, ровный загар и возможность искупаться в любое время дня. Многим должность специалиста ОСВОД может показаться сказкой. Но на самом деле все не так романтично. Приходится и пьяным отдыхающим объяснять, почему пляж – не место для распития спиртного, и пропавших рыбаков во время шторма искать.