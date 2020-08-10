Одна профессия на двоих: сёстры из Вилейки работают матросами-спасателями. И они единственные в Минской области
Новости Беларуси. Диана и Елизавета Гракович из Вилейки стали единственными в Минской области девушками, которые работают матросами-спасателями. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Елизавете – 22. Закончила факультет технологий управления и гуманитаризации БНТУ. Диана младше сестры на год. Учится на приборостроительном факультете. Несмотря на свои «сухопутные» специальности, девушки все равно каждое лето заступают на службу в ОСВОД.
Диана Гракович, матрос-спасатель Вилейского ОСВОД:
Всё началось тогда, когда мама устроилась сюда на работу. Мама здесь работает уже 11-ый год, она работает медсестрой. Ну, еще в школьные годы мы сюда приходили как отдыхающие, загорали, учились плавать. Вот и потихонечку мы стали дружинниками-спасателями – это не должность, просто активисты. А уже в прошлом году начальник Вилейской спасательной станции – Ровдо Егор Александрович – нам предложил стать матросами-спасателями. Для этого нам нужно было сдать нормативы: лодка, бросание круга – это такие, обязательные, и, конечно же, плавание.
Рабочее место прямо на пляже, ровный загар и возможность искупаться в любое время дня. Многим должность специалиста ОСВОД может показаться сказкой. Но на самом деле все не так романтично. Приходится и пьяным отдыхающим объяснять, почему пляж – не место для распития спиртного, и пропавших рыбаков во время шторма искать.
Диана Гракович:
Поступил звонок в понедельник с утра, что пропал рыбак – позвонили друзья, на том берегу они отдыхали, что он не вернулся с рыбалки. Он его видели вечером, но наутро он не пришел. В те дни передавали штормовое предупреждение, т.е. волна достигала около метра. Нам самим было опасно ехать… Мы около трех часов объезжали все водохранилище. Сначала мы подъехали к отдыхающим, спросили, где они видели своего друга. Они приблизительное место показали, мы всё объехали, но не нашли. Когда спустя три часа мы вернулись на спасательную станцию, вот только мы зашли переодеться, потому что мы промокли, был дождь, волна – нам поступает звонок, что он вернулся. Он просто пошел в соседнюю деревню переночевать и вернулся.
Несмотря на подобные инциденты, девушки уверены, что любовь к водной стихии точно не пройдет с годами. В будущем сёстры планируют работать по специальности. Кем и где – покажет время.
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