«Только для женщин» или «только для мужчин»: как гендерные стереотипы влияют на выбор профессии?

«Только для женщин» или «Только для мужчин». Такого примечания не увидишь в справочниках учебных заведений напротив специальности. Однако стереотип на разделение на мужские и женские профессии в обществе всё-таки имеется.

Давнее разделение социальных ролей, где мужчина – добытчик, а женщина – хранительница домашнего очага, – постепенно отходит на второй план. Каждый выбирает то, что у него лучше всего получается.

Учитель начальных классов Александр Александрович ещё 20 лет назад последовал зову своей души. И никакие стереотипы ему в этом не помешали. Мужчина-педагог в начальной школе сейчас редкость. Из исторически «мужской» профессия учителя превратилась в женскую.

Мужской подход в воспитании позволяет поддерживать дисциплину в классе и уважение к педагогу.

Освоить новое поле деятельности для женщин смогла и Катерина с уже 8-летним опытом работы на тракторе.

Теперь во власти девушки три «железных коня». Коллеги её уважают и всегда готовы помочь. Иногда для ремонта трактора всё же не хватает мужской силы. Однако характер Катерины упрямый и настойчивый: поблажек старается не принимать и берётся за любую сложную задачу.

Разделение сфер на мужские и женские – это стереотип, который всё больше исчерпывает себя. Есть лишь профессионалы и не профессионалы. Поэтому при выборе дела жизни слушайте себя, а не других.