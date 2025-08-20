Проекты НАН представлены в Антарктике и даже космосе! О последних разработках от молодых учёных

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Максим Кучвальский, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:

Разработки Академии наук и вузовские разработки представлены в космосе. Это и малые спутники, и большой спутник, который входит в систему дистанционного зондирования Земли. Представлены мы в Антарктике – те же лидары. Излучение в озоновый слой, измерение озонового слоя, но этот лидар может применяться не только в Антарктике.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

А чем можно больше всего гордиться молодежи? Максим Кучвальский:

Молодежь перехватывает эстафетную палочку у опытных коллективов, и в принципе отдельные разработки в области сельского хозяйства – там разрабатывают кормовые добавки или добавки для силосования кормов. Если говорить про биологию, то это модельные плазмиды, чтобы лечить. Есть РНК-конструкции, CAR-Т клеточная терапия. Про гуманитариев можно отметить – это археологические раскопки на Менке. Если говорить про физику, то это лазерные технологии. Физтех с Минпромом очень тесно взаимодействуют.