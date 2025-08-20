Проекты НАН представлены в Антарктике и даже космосе! О последних разработках от молодых учёных

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Максим Кучвальский, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:
Разработки Академии наук и вузовские разработки представлены в космосе. Это и малые спутники, и большой спутник, который входит в систему дистанционного зондирования Земли.
Представлены мы в Антарктике – те же лидары. Излучение в озоновый слой, измерение озонового слоя, но этот лидар может применяться не только в Антарктике.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
А чем можно больше всего гордиться молодежи?
Максим Кучвальский:
Молодежь перехватывает эстафетную палочку у опытных коллективов, и в принципе отдельные разработки в области сельского хозяйства – там разрабатывают кормовые добавки или добавки для силосования кормов.
Если говорить про биологию, то это модельные плазмиды, чтобы лечить. Есть РНК-конструкции, CAR-Т клеточная терапия. Про гуманитариев можно отметить – это археологические раскопки на Менке. Если говорить про физику, то это лазерные технологии. Физтех с Минпромом очень тесно взаимодействуют.
Максим Кучвальский:
Мы даже проводили опрос среди наших молодых ученых. На первом месте у них стоит не зарплата, а именно самореализация. Хотя о зарплате тоже важно помнить. Мы ее поддерживаем на среднем уровне. У нас ежегодно 250-300 молодых специалистов приходят в организации Академии наук. Тем самым мы поддерживаем этот уровень.
Молодые ученые вырастают, 35 лет – это наш пороговый возраст. За это время ученый должен уже окрепнуть, остепениться и входить в тот возраст, когда от него можно ждать прорывных достижений.
Президент сказал, что это пятилетка – пятилетка молодежи и пятилетка ученых, поэтому у нас нет права подвести Президента.