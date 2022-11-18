Проект «Стройтиндерпро» облегчит работу менеджеров в строительстве. Рассказываем об участнике стартап-марафона от Белагропромбанка

Познакомьтесь, перед вами создатель уникальной онлайн-платформы для продаж в сфере большого строительства. Оригинальный и инновационный проект с мужским характером – дело рук Татьяны Щербинской.

Татьяна Щербинская, фаундер проекта «Стройтиндерпро»:

«Стройтиндерпро» – это платформа для фриланс-менеджеров и компаний в строительстве, чтобы любой человек, который работает в большом строительстве – на объектах, в промышленности, мог прийти и заработать. Он может выложить проект, про который он знает, объект строительства, зарегистрировать сделку. В нашей системе он берет производителя, поставщика. Он приходит на платформу, регистрируется в собственном кабинете, и у него перед глазами полностью вся цепочка взаимодействий от стадии, когда только начинается проектирование, и до завершения, продажи продукта.

Сорвать джек-пот под силу каждому участнику платформы. Быстро и эффективно. Всего в один клик менеджер может выбрать себе парочку выгодных предложений и руководить проектами одновременно. Простая арифметика: несколько задач – больше денег. В то время как производитель вместо нового штатного сотрудника берет на работу фрилансера, активного пользователя «Стройтиндерпро», и тоже выигрывает в финансовой лотерее.

Татьяна Щербинская:

Основной концепт заключается в том, что сотрудники, менеджеры всегда хотят больший доход и зарплату, производители тоже всегда хотят повысить свою прибыль. Как правило, это несовместимо со снижением цены для заказчика. Решение было в том, чтобы оптимизировать процесс продаж – снизить фонд оплаты труда в компаниях, то есть у производителей за счет того, чтобы они не расширяли отдел продаж как сотрудников, а чтобы у них была возможность использовать фриланс-сотрудников. Успешная бизнес-леди в малиновом – участница республиканского конкурса молодых предпринимателей Белагропромбанка. Именно в рамках стартап-марафона проект «Стройтиндерпро» получил шанс на жизнь.

Игорь Сидоренко, бизнес-трекер:

Строительная отрасль имеет место быть, но и имеет место развиваться. Когда мы там занимаем какой-то кусочек своей ниши, то мы приносим пользу в развитие очень важной для экономики вещи, как строительство – промышленное и гражданское. Этим мне было интересно. Еще интересно тем, что при диагностике увидел амбиции фаундера с бизнес-идеей. Эти амбиции тоже меня зажгли определенным образом. Образовательный этап позади, акселерационный тоже подходит к концу. Время подводить итоги и строить планы на будущее.

Татьяна Щербинская:

Чем именно трекерство помогает, так это сфокусироваться на конкретике. В итоге в рамках теста гипотез в акселераторе мы создали инфраструктуру. Да, она пока что в «деревянном» NVP, но это уже экосистема, и сейчас у нас вопрос в масштабах. Идея без реализации – ничто. Стартап-марафон Белагропромбанка – прочный фундамент развития любого бизнеса, крепкая опора для талантливых и перспективных предпринимателей. Результат налицо.

Анастасия Неселовская, менеджер управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:

Если брать, в частности, проект «Стройтиндерпро», то Татьяна начала идти маленькими шажками, и на сегодняшний момент благодаря конкурсной программе ее проект на 80 % готов. Ей осталось сделать только приложение, благодаря которому она сможет это сообщество развивать, и проект будет реализован.