Ребёнок не разговаривает в 2,5-3 года. Рассказываем, когда стоит бить тревогу

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Сюжет посвящен очень важной и актуальной проблеме – речевому развитию детей. Часто мы слышим, что если ребенок не разговаривает в 2,5-3 года, то это норма. На самом деле это не так. Будем разбираться, когда стоит бить тревогу. Задержка речевого развития – это более позднее, в сравнении с возрастной нормой, овладение устной речью детьми до 3 лет. Она характеризуется качественным и количественным недоразвитием словарного запаса, отсутствием фразовой речи в два года и связанной – в три.

Светлана Мымрина, учитель-дефектолог ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района г. Минска»:

Задержка речевого развития включает в себя огромный спектр различных других состояний, нарушений, где речь является главной. Только симптомом является других сложных состояний, таких как интеллектуальная недостаточность, нарушение аутистического спектра, тяжелые нарушения речи и слуха.

Юлия Окинчиц, логопед:

Раньше говорили: «Что малыши понимают? Они ничего не понимают». Они все прекрасно понимают, и уже с самого раннего возраста вы можете начинать с ним разговаривать, читать ему сказки и петь песенки. Светлана Мымрина:

Причины задержки речевого развития могут быть нескольких видов – органического и социального характеров. К органическим относятся течение беременности, а также осложнения во время родов. И еще первый год жизни ребенка очень важен. В это время любые инфекционные, вирусные заболевания, хронические заболевания мамы, также гипоксия плода могут привести к необратимым последствиям и самым пагубным образом сказаться на плоде. К социальным причинам относятся гиперопека или гипоопека, когда мама загружает ребенка различными гаджетами, не уделяя достаточно времени речевому развитию. Причины социального характера устранимы. Внимательные педиатры, выписывая ребенка из роддома, могут заметить, есть ли нарушения.

Светлана Мымрина:

Однако и заботливые мамы должны сами внимательно отслеживать сроки возрастные, проявление первых речевых двигательных реакций у своего ребенка и сравнивать их обязательно с условно-возрастными нормами детей, которые сейчас в большом количестве представлены в интернете, а также всегда можно попросить эту норму у педиатра. Если вы заметите, что с вашим ребенком что-то не так, это повод обратиться к специалистам. По результатам обследования будет составлена индивидуальная программа, где учтут все направления работы – развитие зрительного внимания, мыслительных и познавательных процессов, общедвигательной сферы и мелкой моторики.