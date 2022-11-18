Это годами прятали от телекамер. «Народный контроль» раскроет тайны трудового беспредела. Премьера на СТВ!

Новости Беларуси. Об этом ни строчки даже Президенту. Премьера на СТВ! В программе «Народный контроль» раскроем тайны трудового беспредела.
Новости Беларуси. Об этом ни строчки даже Президенту. Премьера на СТВ! В программе «Народный контроль» раскроем тайны трудового беспредела.
Чуть-чуть где-то точат – все, это выбраковываем.
Почему белорусский фермер забыл вкус кровно заработанных?
Капуста пошла в убыток, это надо покрыть уже баклажанами. Капуста поздняя тоже. По нулям – никаких заработков.
И в чем панацея жесткого регулирования цен?
Наверное, тот вопрос, на который ответа нет ни у кого.
Константин Герцев, корреспондент:
Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер. Вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных.
Включайте телеканал СТВ и вы увидите – мы разложим эту ситуацию по полочкам.
Премьера сезона! «Народный контроль» с профсоюзами включают режим ревизии. В пятницу, 18 ноября, смотрите в 20:40 на СТВ.