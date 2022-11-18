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Это годами прятали от телекамер. «Народный контроль» раскроет тайны трудового беспредела. Премьера на СТВ!

18 ноября 2022 09:10
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Новости Беларуси. Об этом ни строчки даже Президенту. Премьера на СТВ! В программе «Народный контроль» раскроем тайны трудового беспредела.

Это годами прятали от телекамер. «Народный контроль» раскроет тайны трудового беспредела. Премьера на СТВ!-1

Чуть-чуть где-то точат – все, это выбраковываем.

Почему белорусский фермер забыл вкус кровно заработанных?

Это годами прятали от телекамер. «Народный контроль» раскроет тайны трудового беспредела. Премьера на СТВ!-4

Капуста пошла в убыток, это надо покрыть уже баклажанами. Капуста поздняя тоже. По нулям – никаких заработков.

И в чем панацея жесткого регулирования цен?

Это годами прятали от телекамер. «Народный контроль» раскроет тайны трудового беспредела. Премьера на СТВ!-7

Наверное, тот вопрос, на который ответа нет ни у кого.

Константин Герцев, корреспондент:
Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер. Вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных.

Это годами прятали от телекамер. «Народный контроль» раскроет тайны трудового беспредела. Премьера на СТВ!-10

Включайте телеканал СТВ и вы увидите – мы разложим эту ситуацию по полочкам.

Это годами прятали от телекамер. «Народный контроль» раскроет тайны трудового беспредела. Премьера на СТВ!-13

Премьера сезона! «Народный контроль» с профсоюзами включают режим ревизии. В пятницу, 18 ноября, смотрите в 20:40 на СТВ.

# Торговля в Беларуси # общество # Константин Герцев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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