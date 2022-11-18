Это годами прятали от телекамер. «Народный контроль» раскроет тайны трудового беспредела. Премьера на СТВ!

Новости Беларуси. Об этом ни строчки даже Президенту. Премьера на СТВ! В программе «Народный контроль» раскроем тайны трудового беспредела.

Чуть-чуть где-то точат – все, это выбраковываем.

Капуста пошла в убыток, это надо покрыть уже баклажанами. Капуста поздняя тоже. По нулям – никаких заработков.

И в чем панацея жесткого регулирования цен?